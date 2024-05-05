Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

        Elazığ Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, kentte 100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamadıklarından dert yanarak, "Hayvancılık bitme noktasında. Gençlerimiz bu işe hevesli değil. Kırsalda kimse kalmadı. Yetiştiriciler olarak mera ve çalışan eleman istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaz aylarının gelmesiyle hayvancılıkla geçinen aileler ve çiftçiler, yayla ve meraların yolunu tutmaya hazırlanıyor.

        • 2

          Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, hayvan yetiştiricilerinin, 1 Mayıs ve 1 Haziran arasında çevre illerdeki mera ve yaylalara yaya gidilmesinin valilik kararıyla yasaklandığını belirterek, "Küçükbaş hayvancılık içeride olmaz. Elazığ Valiliği'nin yayınlamış olduğu bir kararname var, 'Küçükbaş hayvanlar yaylaya yaya gitmeyecek' diye. Biz göçer hayvancılık yaptığımız için mecburen dışarıya yaya gitmek zorundayız. Gittiğimiz yaylalar da 1 ay sonra açılacak. 1 ay bizim için büyük bir zamandır. Bu 1 ayı yolda geçirerek yaya gitmemiz lazım. Bunun da önünü kapatmışlar. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Erzurum'a yaya gidişlerini kapattıkları için zor durumdayız. 1 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar küçükbaş hayvanlar, Elazığ'da iklimsel şartlardan dolayı kalamıyor" dedi.

        • 3

          "VASIFSIZ BİRİ BİLE 100 BİN LİRAYA KADAR KAZANIR, ANCAK BULAMIYORUZ"

          Hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirten Sezer, "Şu an çoban bulamıyoruz, daha doğrusu yetişen bir eleman bile bulamıyoruz. Gerekirse mültecilerin de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilip, tarım ve hayvancılığa eleman olması için devletimize çağrıda bulunuyoruz. Çoban olmayınca hayvancılık yapamayız. Şu an hayvancılık zor durumda, bitme noktasındadır. Sağım hayvan çobanını 100 bin liraya kadar bulamıyoruz. Vasıfsız birisi bile 60 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar kazanır, ancak bulamıyoruz. Bu da bizi zor durumda bırakıyor." diye konuştu.

        • 4

          "HAYVANCILIĞI BIRAKMA NOKTASINA GELDİK"

          Hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini söyleyen Sezer, "Devletimizin bu sektöre bir el atması lazım, kırsalda insanları tutmamız lazım. Kırsaldaki insanı tutmazsanız, ülke zor durumda kalır. Şu an çoğu hayvanlarımızı sattık, bitme noktasına geldi. Böyle giderse büyükbaşta şu anda nasıl ki dışarıya bağlı kaldıysak, küçükbaşta da dışarıya bağlı kalacağız. Bunların başlıca sebeplerinden biri çoban, biri de mera sorunudur. Meralar bize kullandırılmıyor. Meralarımız var ama kullanamıyoruz" şeklinde konuştu.

        • 5

          "ZOR DURUMDAYIZ, ACİLEN ÇÖZÜM BULUNMALI"

          Hayvanlarının otlatılabilmesi için meralara da ihtiyaç duyulduğunu belirten Sezer, şöyle konuştu:

          "Buradan cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, ilimiz siyasilerine, yetkililere sesleniyorum. Biz zor durumdayız. Yasaklarla hiçbir yere varamayız. Gençlerimiz zaten bu işe hevesli değil. Hayvancılığı sevdirmemiz için bir güzergah belirleyip, gerekirse dışarıdan da çoban getirip onu eğiterek üreticiye vermek gerekiyor. Şehir merkezinden dışarıya kimse gitmiyor. Biz kırsalda insanları nasıl tutarız, onun hesabını yapmamız lazım. Şu an biz kırsala et ve sütü şehirden götürüyoruz. Eskiden köyden şehre bir akrabamızın yanına gelirken, bir bidon süt ya da bir kova yoğurt ile gelirdik. Maalesef şu an biz köylere yoğurt ve süt götürüyoruz. Kimse kırsalda kalmadı. Herkes şehre özentilik yaptı. Devletimizden yetiştiriciler olarak hayvanlarımızı otlatacak mera, çalışan eleman istiyoruz."

        • 6
        • 7
        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Habertürk Anasayfa