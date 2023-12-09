10 Yunan adasına kapıda vizeye AB'den onay: Hangi adaları kapsıyor? Ne kadar olacak

10 Yunan adasına kapıda vizeye AB'den onay: Hangi adaları kapsıyor? Ne kadar olacak

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde görüştüğü Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı "Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulaması"na ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, Yunanistan yetkililerinin Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmasının AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunun kendilerine aktarıldığını belirtti.

"ALTYAPI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR" Uygulamanın resmen bildirilmesini beklediklerini anlatan Keçeli, "Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı. REKLAM Miçotakis, dün, Erdoğan ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen ortak basın toplantısında, "Yunanistan’ın (Türkiye'nin) Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini istikrarlı şekilde desteklemesine ilişkin ülkemiz Avrupa müktesebatı çerçevesinde (Türk vatandaşlarına) vize kolaylığı sağlanmasını destekliyor ki Türkiye’nin genç nesilleri, bilim insanları, iş insanları, öğrenciler Avrupa’yla daha yakın ilişkiler kurabilsin. Ayrıca Yunanistan Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkan sağlanmasını AB Komisyonundan talep etti ve bunu sağladı." açıklamasında bulunmuştu.

HANGİ ADALARI KAPSIYOR? Yapılan açıklamada bahsedilen 10 adanın Sakız, Samos, Rodos, Midilli, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi adaları olduğu belirtildi. Bu adalara Türkiye'den feribotlarla ortalama 30 dakika ila 1 saat arasında ulaşılabiliyor. Bunun dışında kalan Mykonos, Santorini, Korfu adaları ise bu anlaşma kapsamında yer almıyor.

ÜCRET VE SÜRE NE KADAR? Açıklamada tek girişte kalış süresi 7 gün olarak belirtildi. 7 gün içerisinde kapıda alınan vize ile istenildiği kadar 10 adada gezmek mümkün olacak. Ücretin ise net bir açıklama olmamakla beraber 50 ile 60 Euro arasında olacağı tahmin ediliyor. Şu an Yunanistan vize ücretlerinde, aracı firma dahil ödenen toplam ücret 110 Euro civarında.

TURİZMCİLER MEMNUN Yunan adalarına bir haftalık vize muafiyetini AA muhabirine değerlendiren Celestyal Cruise Türkiye Direktörü ve Karavan Turizm Direktörü Özgü Alnıtemiz, önceki yıllarda da Yunan adalarına kapıda vize muafiyeti sağlandığını anımsattı. REKLAM Alnıtemiz, "Biz turizmciler olarak sevindik ama temkinli de olmamız gerekiyor. Almanya'nın Yunanistan ekonomisine katkısını göz ardı edemeyiz. Schengen'de Almanya'nın ağırlığı var. Bekleyip göreceğiz." dedi. Yunan adalarının Türklerin en fazla ziyaret ettiği destinasyonlardan olduğunu belirten Alnıtemiz, şunları ifade etti: "Günübirlik ziyaretlerden tutun, kruvaziyer turlarına kadar Yunan ekonomisine ciddi bir katkı. Yunanistan Türk turistin ilgisini çekmek açısından yaklaşıyor konuya. Türk turist açısından ise vize ücreti yurt dışı seyahatlerde külfet oluşturuyor. Bugün 120 avrodan, 200 avroya kadar aracı kuruluşların aldığı hizmet bedeli var. Yunan adaları vize serbestisi ziyaretçiler için önemli bir tasarruf sağlayacaktır." Otellerde fiyat artışı dolayısıyla avro üzerinden satış yapmalarına rağmen geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Alnıtemiz, "Her yıl 1 milyon Türk Yunan adalarına gidiyor. Amacımız, bu turistleri gemiyle götürebilmek. Kruvaziyer şirketlerinin de Türkiye'ye olan ilgisi artacaktır. Uğramış olduğu limandan aldığı turist sayısı önemli. Türk yolcu artınca kruvaziyer şirketleri kendilerini Türkiye'de konumlandırma konusunda hevesli olacaktır." diye konuştu. REKLAM Kararın sadece bu sene için değil, strateji oluşturulacaksa gelecek yıllar için de geçerli olması gerektiğini dile getiren Alnıtemiz, "İnşallah olumlu bir karar çıkar. Biz de gezginleri hem gemi turu hem de Yunan adalarıyla buluşturabiliriz." değerlendirmesinde bulundu. Türklerin Avrupa'da vizesiz gezebilmesinin konuşulduğunu, Schengen ülkelerinin Yunanistan'ı destekleyecek bir karar vermesi durumunda, Yunan adalarına sağlanan kararın pilot bir çalışma olabileceğini anlatan Alnıtemiz, "Kruvaziyerin diğer yurt dışı paket turlardan farkı şu, biz gemiye Türk yolcu bindirirken, içinde yabancı yolcular oluyor, onlar da konaklama yapıyor. Türkiye'ye gelen çok sayıda yabancı da Yunan adalarına gitmek için sizin limanınızı tercih ediyor. Her şekilde ekonomiye katkı oluyor." dedi.

"TÜRKİYE ÇIKIŞLI YUNAN ADALARI TURLARI SON YILLARDA CİDDİ ANLAMDA ARTTI" Saltur Turizm Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Fırat Çevik ise Türk turistlere Yunan adalarında sağlanacak vize muafiyetini turizmciler olarak olumlu karşıladıklarını belirterek, Kovid-19 salgını öncesinde her sene belirli periyodlarla kapıda vize muafiyetinin sağlandığını ancak son dönemde bu uygulamaya son verildiğini söyledi. REKLAM Çevik, yeni alınan kararın nasıl uygulanacağının, belirli tarihleri kapsayıp kapsamayacağının önem taşıdığını belirtti. İsmail Fırat Çevik, "Bizim gibi kruvaziyer paketleri de satan tur acenteleri için bu karar sonrası ciddi talep artışı olacaktır. Son yıllarda çok fazla kruvaziyer firması bu pazara girdi. Türkiye çıkışlı Yunan adaları turları son yıllarda ciddi anlamda arttı. Yerli firmalar da var. Yunanistan'ın bu kararıyla ada turlarına talep artışı olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"CANLANMAYA KATKI SAĞLAYACAKTIR" Yunan adaları turlarında uçaklı turların çok tercih edilmediğini aktaran Çevik, hazır paket kruvaziyer turlarıyla feribotlar aracılığıyla bireysel seyahatler yapıldığını söyledi. Çevik, "Uzun süren vize prosedürleri, seyahate çıkmak isteyenlerin motivasyonunu, turizm firmalarının da satışlarını düşürdü. Şimdiden bir şey söylemek için erken aslında. Yunan adalarındaki bu uygulama turizmdeki canlanmaya katkı sağlayacaktır. Döviz kuru pek çok insana göre yüksek, buna rağmen Yunan adaları turlarında yüzde 50'ye varan bir artış yaşanabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı. * Haberin görselleri iStock'tan servis edilmiştir.