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Telekomünikasyon dünyasında önemli bir iş birliği adımı atılıyor. Fransa merkezli Hutchinson ile İngiltere merkezli Vodafone, güçlerini birleştireceğini açıkladı

Şirketlerin açıklamasına göre, Vodafone UK ile Hutchison bünyesindeki mobil ağ şirketi Three UK birleşecek. Bu birleşimden doğan yapıda Vodafone yüzde 51, Hutchison yüzde 49 pay sahibi olacak.

YENİ BİR ŞİRKET DOĞACAK

Birleşimden doğan yeni şirket, Avrupa'nın "en gelişmiş bağımsız 5G ağlarından birini oluşturmak" için gelecek 10 yılda 11 milyar sterlin yatırım yapacak.

Söz konusu birleşimin 2024'ten önce tamamlanması bekleniyor. Birleşmenin İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'nun onayını alması gerekiyor.

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