Yapay zeka teknolojilerini gelişimi, müzik endüstrisini de sarsmaya hazırlanıyor. Hatta Hint asıllı ABD’li milyarder girişimci Vinod Khosla’ya göre yaşanan bu dönüşüm müzik endüstrisi için yıkıcı olacak.

Girişim sermayesi şirketi Khosla Ventures’ın kurucusu ve Sun Microsystems'in kurucu ortağı olan Khosla, ABD’de düzenlenen ve yıkıcı teknolojilerin ele alındığı bir etkinlikte, “Bundan 10 yıl sonra müzik dinleyeceğimizi düşünmüyorum. Bunun yerine, otomatik olarak her birey için özel olarak tasarlanan ve beynine, dinleme tercihlerine ve özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel şarkı eşdeğerlerini dinleyeceğimize inanıyorum” dedi.

Vinod Khosla, insanların kişisel ruh haline uygun olarak inşa edilen bu ısmarlama şarkı eşdeğerlerinin yapay zeka (AI) teknolojisi kullanılarak oluşturulabileceğini belirtti.

Khosla’nın bu iddialı değerlendirmesini masaya yatıran teknoloji yayını Techcrunch, hali hazırda tüketicilerin belirli sanatçıları veya grupları seçmek yerine, zaten ‘mod’larına uyan çalma listelerini kullandığına dikkat çekti.

Yapay zekaya beste yapmayı öğrettiler

‘SANDIĞINIZDAN DAHA İYİ OLABİLİR…’

Dijital müzik ve teknoloji alanında uzmanlaşmış bir gazeteci olan Stuart Dredge’in, “Yapay zeka tarafından yapılan müzik sandığınızdan daha iyi olabilir” başlıklı makalesine de gönderme yapan yayın, tüketicilerin Spotify ve benzeri online müzik uygulamalarında belirli şarkıcıları veya şarkıları seçmek yerine, yaptıkları etkinlikler veya duygular etrafında, oluşturulan çalma listelerinin giderek daha fazla oranda dinlendiğine dikkat çekti.

Haberde, YouTube platformunda da kullanıcıların ‘mod’larına ve yaptıkları aktivitelere uygun ve kullanıcı tercihlerine göre otomatik olarak önerilen çalma listelerine daha fazla ilgi gösterdiği belirtildi.

PopGun Labs ve ALYSIA gibi uygulama ve teknoloji girişimleri de yine yapay zeka tabanlı müzik üretimi için çalışan diğer öne çıkan örnekler olarak gösteriliyor.

Uygulama örnekleri de artıyor

Son zamanlarda Warner Bros ile bir dağıtım anlaşması imzalayan Alman uygulaması Endel de yine bu tarz müzikte yol alan bir diğer örnek olarak gösteriliyor. Android, iOS ve Amazon platformlarında uygulaması bulunan Endel, kişilerin odaklanmalarına, rahatlamalarına veya uyumalarına yardımcı olacak şekilde kişiselleştirilmiş sesler oluşturmak için kullanıcıların konumu, saati veya hava durumu gibi verilerini alıp, yapay zeka tabanlı olarak şarkı örnekleri oluşturuyor.

Uzmanlar, bu tarz uygulama ve teknolojilerin yakın gelecekte zihin okuma kulaklıklarıyla birleştirilerek, kişinin ruh haline göre dinlemek istediğiniz şeyler hakkında önerilerde bulunacağı ve hatta kişiye özel yapay zeka tabanlı şarkılar için kullanılacağı görüşünde.