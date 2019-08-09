İstanbul Havalimanı, kısa süre önce işletmeye girdi. Şehir merkezi ile havalimanı arasındaki mesafe ve erişim konusunda yaşanan güçlükler alternatif ulaşım türlerine talebi daha da artırdı. Bunların başında da kısaca YHT olarak anılan yüksek hızlı tren geliyor.

İŞ İNSANI VE BÜROKRATLAR

İş insanları ve bürokratlar, son dönemde özellikle Ankara-İstanbul seyahatlerinde YHT’ye daha çok yönelmeye başladı. TCDD Taşımacılık, bu talepten son derece hoşnut…

Başta üniversiteli gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden trenlere yoğun talep olduğunu belirten kaynaklar, “Ankara merkezli Eskişehir, Konya ve İstanbul hızlı tren seferlerimiz var. Bu illerde okuyan gençler, YHT’yi tercih ediyor. İş insanlarının talebinin arttığını gözlemliyoruz. Bürokrasinin de talebinde artış var” dedi.

YENİ TREN SETLERİ İÇİN GERİ SAYIM

Şirket, bu talebi karşılamak için ek seferler koyuyor. Ancak, YTH tren seti sayısı sınırlı. Kaynaklar, bir süre önce İslam Kalkınma Bankası’nın 312 milyon euroluk finansman sağlayacağı 10 yeni yüksek hızlı tren seti ihalesini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu konuda önemli bir gelişmeyi paylaştı.

Kaynaklar, Alman Siemens’in, 10 tren setinden ilkini kasım sonu ya da en geç aralık başında teslim edeceğini söyledi. Teslimat, mart ortasında tamamlanacak. Böylece, TCDD’nin talebe göre ek seferler koyma marjı genişlemiş olacak.