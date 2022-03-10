10 Mart anlık ve canlı verilerle 1 euro ne kadar? Euro kuru bugün ne kadar? canlı takip ekranı!

Ülkemizdeki ve dünyadaki önemli gelişmelerin döviz kurlarına etkisi merak ediliyor. Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere tüm gelişmeler sonucunda gözler döviz kurlarına çevrildi. Özellikle yatırımcılar ve ekonomi takipçileri euro düştü mü yükseldi mi sorularına cevap arıyor. İşte 10 Mart Perşembe güncel euro kuru...

10 MART 2022 EURO KURU

10 Mart saat 09:50 itibariyle 1 euro 16,33 liradan işlem görüyor.