10 Kasım şiirleri uzun uzun Ata’mızın çok erken ölmesi ve gerçekleştirmek istediği pek çok hedefin de yarım kalması konularına değinmektedir. Bu vatanın O’na daha çok ihtiyacı olan bir dönemde hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta özellikle ölüm yıldönümünde ünlü şairlerden 10 Kasım şiirlerieşliğinde anılması hepimizin O’na olan görevleri arasında yer almaktadır.