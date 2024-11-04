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        Haberler Bilgi Gündem 10 KASIM ŞİİRLERİ || İlkokul, ortaokul, lise için anlamlı, duygusal, kısa, uzun 2-3-4-5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri

        10 Kasım şiirleri: İlkokul, ortaokul, lise 3-4-5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri

        10 Kasım şiirleri ilkokul, ortaokul, lise seçenekleri araştırılıyor. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü. Bu anlamlı günde ülke genelinde çeşitli anma törenleri ve etkinlikler düzenlenecek. 10 Kasım günü düzenlenecek törenlerde Atatürk ile ilgili şiirler okunacak. Günün anlam ve önemine vurgu yapan en güzel, kısa, uzun 10 Kasım şiirleri seçeneklerini haberimizde derledik. İşte ilkokul, ortaokul, lise için anlamlı, duygusal, kısa, uzun 2-3-4-5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:33
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        • 1

          10 Kasım ve Atatürk ile ilgili şiirler, her yıl Atatürk’ü Anma Günü yaklaşırken gündeme geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi zaferle taçlandırdı. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk, ebediyete intikalinin 86. Yıl döneminde törenlerle anılacak. 10 Kasım’da düzenlenecek törenlerde kısa ve uzun 10 Kasım şiirleri ile günün anlam ve önemine vurgu yapılacak. İşte ilkokul, ortaokul, lise için anlamlı, duygusal, kısa, uzun 2-3-4-5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri…

        • 2

          10 KASIM ŞİİRLERİ

          Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yer alan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili şiirleri bir araya getirdik. İşte, MEB sayfasında yer alan 10 Kasım şiirleri...

        • 3

          ATATÜRK

          Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum

          Ne insandı O, ne insandı.

          İzmir'e gelişini görseydin.

          Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.

          Benzerdi sana, bana

          Bizim gibiydi eli, ayağı

          Ama bir yol baksaydın yüzüne.

          İçin sevgisiyle dolardı.

          Vapura biniyorsak dilediğimizde,

          Sokakta geziyorsak hür,

          İyi bak dört yana,

          Atatürk'ün aklı görünür.

          Arı Türkçe konuşuyorsak,

          Türkçe düşünüyorsak bugün,

          Her işimizde O'nun gücü.

          Büyük öğretmeni Türk'ün.

          Halkımızın arasında, halktan,

          Davul vurur dengi dengine.

          Dünya rastlamış mıdır?

          Atatürk'ün dengine.

          N. Ulvi AKGÜN

        • 4

          10 KASIM TÜRKÜSÜ

          Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

          Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

          Ulusun egemen olduğunu

          Özgür olduğunu

          Haykıracağım haykıracağım işte,

          Senin sustuğunca!

          Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

          Ana baba oğul kız,

          Dere tepe bucak köy,

          Yeryüzü yaşamalarımla değil

          Oralarda, Senin gittigince!

          Atatürk, taşıyacağım

          Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

          Senin taşıdığını;

          Yurdun gök ülküsü

          Dalgalanırken,

          Senin bayrağını yücelteceğim.

          Senin çıktığınca.

          F. Hüsnü DAĞLARCA

        • 5

          ATATÜRK’Ü DUYMAK

          Ulu rüzgâr esmedikçe

          Yaşamak uyumak gibi,

          Kişi ne zaman dinç;

          Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

          Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

          Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

          Ekmek olmak için önce

          Buğday olmak gibi.

          Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

          Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

          Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

          Her ışık kaynak gibi.

          En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

          Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

          Daha da yakınsın, daha da sıcak

          Bıraktığın toprak gibi.

          Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

          Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

          Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

          Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.

          Behçet NECATİGİL

        • 6

          ATATÜRK GÜLÜMSEDİ

          Atatürk gülümsedi öğretmenim

          Siz sınıfa girince

          Dağıldı kara bulutlar

          Açıldı gonca.

          Baktı ki okul yenidir

          Siz yenisiniz düşünceler yeni

          Atatürk gülümsedi öğretmenim

          Saklayamadı sevincini.

          Baktı ki gençsiniz bilgili

          Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince

          Atatürk gülümsedi öğretmenim

          Sevindi onca.

          Baktı ki karışmış aramıza

          Çiziyorsunuz yolu

          Atatürk gülümsedi öğretmenim

          Gözleri dolu dolu.

          Anlaşılan bütün yaz

          Atatürk gözünü kırpmamış

          Çünkü boşmuş sıralar

          Çünkü harf okunmamış.

          .............................

          Ama baktı ki gün doğmuş

          Bir koşu varmışız okula

          Özlemle açılmış kitaplar

          Bir iştah kızda oğlanda.

          Baktı ki zil çalmış sınıfa girmişsiniz

          Bütün bakışlar sizde

          Günaydın demiş derse başlıyorsunuz

          Sımsıcak bir sevgi gözlerinizde

          Baktı ki Türkiye'si Türkiye'miz

          Aydınlık ufuklara yürüyor hızla

          Atatürk gülümsedi öğretmenim

          Kürsüde kendini görünce.

          Talât TEKİN

        • 7

          ATATÜRK YAZAR

          Sordum seni;

          Dağına, taşına Türkiye'min,

          Herkes kendinden emin,

          Yükseldi gür sesler;

          Umutlar, sevgiler:

          O biziz, O bizleriz.

          Hepimiz bir parçayız

          Atatürk'ten,

          Bütün doğa,

          Atatürk'ü anar,

          Atatürk'ü şaşar.

          Herşeydir OTürkiyem'de.

          Göller, ırmaklar, ormanlar.

          İmza imza Atatürk yazar.

          M. Vasfi SARAL

        • 8

          ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Ben de yaşıyorum demek,

          İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Elele

          Yanınızdayım

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Daha ferah içim,

          Gök daha geniş denizler daha geniş,

          Vatan ya vatan,

          Vatan sonsuzluktan gelmiş

          Sonsuzluğa açılan yol

          Vatan siz.

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Bilin ki

          Ben de yaşarım,

          Bir sevinç düştü mü içinize

          Bir keder düştü mü içinize

          Bilin ki

          Aranızda ben varım.

          A. Rıza ERGÜVEN

        • 9

          BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

          Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

          Nice sevdalara değişilmeyen.

          Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

          Bir baştır, vazgeçilmeyen...

          Bir Türküdür Mustafa Kemal;

          Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

          Çaltıburnu'nda gözetir denizi.

          Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...

          Bir İnançtır Mustafa Kemal;

          Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

          Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

          Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...

          Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

          Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.

          Özgürlük diyor, al atının üstünde,

          Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...

          Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

          Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.

          Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

          Işık tutan, güç veren, yol bulan...

          Y.Doğan ERGENELİ

        • 10

          KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

          Yan yana iki çocuk görsem

          İşte Atatürk diyorum

          Özgürlüğün toprağı uyanıyor

          İçin için seviniyorum.

          Koşuşan iki öğrenci görsem

          İçimin güneşi ısınıyor

          Yürüyen bir bakış gibi

          Mustafa Kemal geliyor.

          Kol kola iki işçi görsem

          Ekmeğim çoğalıyor birden

          Bir ışık düşüyor ortalığa

          İşte Atatürk diyorum.

          İşte Atatürk diyorum

          İlk kuruluş öncüleri

          Bir gül çağrısında hepsi

          Bize uzanmış elleri.

          Mehmet KIYAT

        • 11

          MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ

          Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir

          Bu vatan bu topraklar cömert

          Kutsal bir ateşim ki ben sönmez

          İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

          Ben de etten kemiktendim elbet

          Ben de bir gün geçecektim elbet

          İki Mustafa Kemal var iyi bilin

          Ben işte o ikincisi sonsuzlukta

          Ruh gibi bir şey görünmez

          İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

          Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda

          Bilimin yapıcılığın aydınlığında

          Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben

          Evrensel yepyeni buluşlarda

          Geriliği kovmuşum ben dönmez

          İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

          Başın mı dertte beni hatırla

          Duy beni en sıkıldığın an

          Baştan sona herşeyiyle bu vatan

          Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez

          İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

          Halim YAGCIOGLU

        • 12

          MUSTAFA KEMAL SESLENSE

          Yüzyıllar öncesinden

          Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size

          Ben Mustafa Kemal'im heyy...

          Ben Mustafa Kemal'im.

          Büyük büyük denizlerim vardır benim

          Hürriyeti içmiş dalgalarım.

          Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim

          Ulusumun yarınında sevincim

          Ben Mustafa Kemal'im heyy...

          Karanlığı deler gözlerim.

          Dalgalara binip gelmiş kahraman,

          Gökçe gözlerine türküler yaktığımız...

          Hâni bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan

          İşte benim...

          Ben...

          Mustafa Kemal...

          Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda

          Deyip, öyle girdim savaşa

          Komut verdim

          Şahlandı cümle vatan

          Boğdum kör talihi zindanında.

          Bahtı gülen anaları yurdumun

          Gökleri, dağları, denizleri

          Yarınları, güvenip de uyuduğum

          Aslan yeleli ışığı sınırlarımın

          Mehmetleri

          Tutun ellerinden yüreklerinizin

          Sevgilerinizle beni yıkayın.

          Yüzyıllar öncesinden

          Yüzyıllar sonrasından gelir sesim

          Sevdiğim

          Bir tanem

          Türkiye'lim

          Sen varoldukça belli ki

          Ben Mustafa Kemal'im.

          Sen var oldukça belli ki

          Ben Mustafa Kemal'im.

          B.Kemal ÇAĞLAR

        • 13

          MUSTAFA KEMAL'IN GÖK YAZILARI

          Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,

          Mavicek bebelerin, ak kızların,

          Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,

          Bir 1O Kasım gecesi

          Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:

          -Ey Türk gençliği...

          Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,

          Şimdi destan ellerimle yazıyorum,

          Yeşiline suyun,

          Kuşun,

          Yelin,

          Yaprağın:

          "Ne Mutlu Türküm Diyene."

          Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,

          Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim

          Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,

          Elimde tebeşir

          Yazıyorum kara gecenin üstüne

          Yazıyorum armağanımı:

          "Övün, Çalış, Güven."

          F. Hüsnü DAĞLARCA

        • 14

          MUSTAFA KEMAL'E GİDEN YOL

          Karşıda bir ışık, bir ümit yolu

          Kollarımı yarına güvenle açacağım,

          Karşıda bir ışık, bir ümit yolu

          Bırakın, Mustafa Kemal'e varacağım.

          Ellerimi uzatıyorum, daha ötede

          Son duraktan biraz daha ötede

          Gücümün kuvvetimin kesildiği yerde

          Karşıda Mustafa Kemal'i görüyorum;

          Gün geçer devir değişir

          En olmaz istekler biter,

          Bir ses bırakmaz kişiyi yerinde

          Mustafa Kemal'in sesi, "İleri" der.

          Boyuna yeniliğe, ileriye

          Boyuna en yüce gerçeklere doğru!

          Apaydınlık bir yoldasınız, bakın

          Karşıda Mustafa Kemal, Mustafa Kemal yolu

          Attığım her adımı biliyorum

          Yarın daha güzel, daha aydınlık!

          Nasıl durabilirim, Mustafa Kemal sesleniyor

          Uzattım ellerimi varıyorum.

          Yürüyorum, yılmadan yürüyorum

          -Karşıda bir ışık, bir ümit yolu-

          İşte, ışıklar içinde büyüyen

          Mustafa Kemal'i görüyorum

          Mustafa CANPOLAT

        • 15

          MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM

          Mustafa Kemal'i düşünüyorum;

          Yeleleri alevden al bir ata binmiş

          Aşıyor yüce dağları, engin denizleri,

          Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,

          Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri...

          Mustafa Kemal'i düşünüyorum;

          Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında

          Destanlar yaratıyor cihanın görmediği

          Arkasından dağ dağ ordular geliyor

          Her askeri Mustafa Kemal gibi.

          Mustafa Kemal'i düşünüyorum;

          Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel

          Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere.

          Al bir ata binmiş yalın kılıç

          Koşuyorlar zaferden zafere...

          Mustafa Kemal'i düşünüyorum;

          Ölmemiş bir Kasım sabahı!

          Yine bizimle beraber her yerde.

          Yaşıyor dört köşesinde vatanın

          Yaşıyor damar damar yüreklerde.

          Mustafa Kemal'i düşünüyorum:

          Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,

          Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum.

          Uykularıma giriyor her gece.

          Elllerinden öpüyorum.

          Ü.Yaşar OĞUZCAN

        • 16

          ÖĞRETMEN ATATÜRK

          Yine derse giriyorsun Samsun kapısından

          Selâmlıyor, seviyor tek öğretmenini

          İl il, köy köy, can can

          Tüm Anavatan.

          Hemen başlıyor mutlu ders

          Erzurum'dan

          Sonra derinleşiyor volkan-öğütle

          Sivas'taki son oturumdan.

          Bütün memleket tek sınıf

          Bir yön bayrak, bir yön tan

          Öyle bir ödev veriyorsun ki öğretmenim

          Süngü-kalemle başlıyoruz Afyon'dan.

          Sınıfımız her an kutlu bir savaş

          Öğretiyor, eğitiyorsun Ankara'dan

          Hep birden söylüyoruz özgürlük türkümüzü

          Vatanın uzaklıkları kalkıyor da aradan.

          Mavi gözlerin hep barış barış

          Mavi yüceliğin hep duman duman

          Öyle alev alev bir ders ki

          Yanıyor, yanması gerektiğinde her düşman.

          Anlatış tadı, kıvam kıvam öz

          Son bölüm: İlk hedef, Dumlupınar'dan

          Kocatepe, yalnız coğrafya değil

          Dağ dağ ateş yağdırıyorsun her damla kandan

          Öpüyorsun hepimizi göz göz

          Şehitler birinci geldikçe hep destan destan.

          Yağmurlaşıyoruz er er Akdeniz'e

          Ektiklerini biçiyorsun İzmir yollarından

          Bir özgür meyva doğuyor Türklüğümüze

          Tattırıyorsun utku yemişi utku dallarından.

          Öğrenmeye son yok

          Cumhuriyet, bir ders aynı konudan

          Öğrendikçe özleşiyoruz da hep geçiyoruz

          Senin yarattığın vatan-kanıdan.

          Anlatıyorsun açık ve seçik

          Yıkılıyor her gölge fikir-kurşundan

          Dövüyorsun her yüreği örsünde devrimlerin

          Tümleniyor her eksik, yaratan vuruşundan.

          Yaşatarak öğretmek senin elinde

          Sonsuz ders, tek hayat, bize bayraktan

          Seni özledikçe bellemek güzel

          Fikir-toprak oldu vatan, gerçek topraktan.

          Sor bize her şeyi, konuşsun her öz

          Başlayı versin en zor imtihan

          Özgürlük güneşin ilk cevap, inan

          Ey vatan-sınıfta ey Ata-vatan!..

          İ. Zeki BURDURLU

          RESİM

          Her gün,

          Enginlerden engin,

          Yücelerden yüce

          Bir duygu sarar bizi,

          Bu sınıfa girince.

          Yanda, bir uçtan bir uca

          Mavi deniz,

          Odanın içinde güneşleri bulunca

          Isınırız.

          Enginlerin engini deniz olsa

          Deniz ufak!

          Yücelerin yücesi güneş olsa

          Güneş küçük!

          İlk günü gördük, nerden geldi:

          Duvardaydı

          Denizleri, güneşleri

          Küçülten büyüklük.

          Kürsünün üstünde bir resim:

          Gözleri denizlerden mavi

          Bakışları güneşlerden sıcak,

          Dört mevsim

          Kürsünün üstünde:

          Atatürk'ün arkasında al bayrak,

          Kollarını kavuşturmuş göğsünde.

          Bu resimle başlar bizim günümüz,

          Karşımızda Atatürk'ü gördükçe,

          Kıvançla dolar, taşar gönlümüz.

          Öğretmenimizin kürsüde

          Verdiği dersi

          Dinler bizimle birlikte

          Atatürk'ün resmi.

          Çalışkanız, çünkü,

          Çalışınca

          Bakarız, Atatürk güldü.

          Bir yanlışlık yapsak

          Bulutlanır gözleri,

          Anlarız, Atatürk üzüldü.

          Gelsek kürsünün dibine

          Görür bizi

          Eğilince.

          Kalksak, gitsek gerilere,

          Otursak arkalarda;

          Başımızı kaldırmadan duyarız

          Atatürk orada.

          Öteki odalarda

          Başka başka resimleri Ata'mın.

          Atatürk'üm, artık ömrüm oldukça

          Bu resimle karşımdasın!

          Yok hiç birinde

          Bundaki tılsım,

          Değişen çizgilerle

          Canlı gibi bu resim.

          Öyle canlı ki, sanırım,

          Ben de bir gün okulu bitirince

          Uzanan ellerinle

          Okşanacak sırtım.

          Öyle canlı ki, sanırım,

          Karanlık bile olsa

          Serpeceğin ışıkla

          Aydınlanır yollarım.

          Tıpkı sınıftaki gibi,

          Yapacağım bir işte

          Bu resmindir rehberim

          Kötülüğe uzanırsam

          Çat kaşlarını,

          Tutulsun ellerim.

          Tıpkı sınıftaki gibi,

          Bütün ömrüm boyunca

          Yaptığım bir işte

          İyi, doğru oldumsa

          Sevincini belli et,

          Gülümse!

          Yaprak yaprak dökülürken önümde

          Her yıl, dört mevsim;

          Sınıflar içinde yalnız bu sınıf,

          Resimler içinde yalnız bu resim!

          Behçet NECATİGİL

          SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYİMİZDE

          Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

          Ekmeğim ak suyum berraksa,

          Ağaçlar çiçek açıyor

          Topraklar ısınabiliyorsa,

          Sesim gür çıkıyor

          Özgür özgür bakabiliyorsam,

          Sen varsın gözbebeklerimde

          Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

          Yazabiliyorsam gönlümce

          Okuyabiliyorsam...

          Kazabiliyorsam toprağımı

          Gün ışığında çapa kürek elde,

          Çalışabiliyorsam gece gündüz

          Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

          Sen varsın yüreğimde

          Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

          M. Esat TOZKOPARAN

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