Her yıl özlemle ve saygıyla hatırlayıp andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu yıl da yine 10 Kasım'da törenlerle anılacak. Bu yıl da törenler için hazırlık yapacaklar merak içerisinde "10 Kasım resmi tatil mi?" ve "10 Kasım 2023 hangi güne denk geliyor?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen "10 Kasım tatil mi?" sorusunun cevabı...