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Kızından 10 gündür haber alamayan anne afişlerle arıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde annesi uyurken evden çıkan 15 yaşındaki Berfin Temizer'den, 10 gündür haber alınamıyor. Kayıp başvurusunda bulunduğu kızını, fotoğrafının bulunduğu afişleri duvar ve direklere asarak arayan Sevda Temizer, "Çok endişeliyim. Başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüpheleniyorum" dedi

Giriş: 05.06.2023 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
10 gündür kayıp kızını afişlerle arıyor
DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşayan Sevda Temizer (36), 26 Mayıs akşamı açık öğretim lisesi 2'nci sınıfta okuyan kızı Berfin Temizer (15) ile bir süre vakit geçirdi. Temizer, ardından rahatsızlığı nedeniyle erken uyudu.

Sabah uyanan Sevda Temizer, kızı Berfin'in evde olmadığını fark etti. Anahtarını yanına alan Berfin'in, telefonu ve özel eşyalarını evde gören Sevda Temizer, yakın bir yere gittiğini düşündü. Ancak kızı dönmeyince endişelenip, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Berfin'i bulmak için çalışma başlattı. Ancak geçen 10 güne rağmen Berfin Temizer'e ulaşılamadı.

"SORUNU VE SIKINTISI YOKTU"

Sevda Temizer, Berfin'in fotoğrafının bulunduğu afişler bastırıp, duvar ve direklere yapıştırarak aramaya başladı. Karşılaştığı kişilere kızının fotoğrafını gösterip, gören olup olmadığını soran Sevda Temizer, "Berfin'den 10 gündür haber alamıyoruz. Herhangi bir sorunu ve sıkıntısı yoktu. Akşam işten dönünce, beraber vakit geçirdik. Sonra uyudum. Sabah uyandığımda kızımı göremedim. Çok endişeliyim. Başına bir şey gelmiş olmasından şüpheleniyorum. Her yere baktım. Ancak yine de bulamadım. Allah rızası için gören varsa bize ulaşsın" diye konuştu.

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