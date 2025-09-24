10 farklı patates 10 farklı yemek: Mor, kırmızı ve altın patates ile yapabileceğiniz birbirinden çeşitli tarifler!

TATLI PATATESLER

Her ne kadar teknik olarak gerçek bir patates olmasa da tatlı patatesler mutfaklarda özel bir yere sahiptir. Kök sebzeler sınıfına giren bu tür, hafif tatlı ve nemli dokusuyla dikkat çeker.

Fırınlandığında karamelize olmuş yoğun bir tat sunar. Kızartıldığında çıtır çıtır olurken, püresi ise kremamsı bir kıvama kavuşur. Yüksek besin değeriyle sağlıklı mutfakların vazgeçilmezidir.