1 Yaş Sendromu Nedir, Ne Kadar Sürer? - Bebeklerde 1 Yaş Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Her bebek farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Bazı bebekler daha sakin iken bazı bebekler ise daha aktif ve haraketli davranışlar sergiler. Ancak bebeklerin büyüme sürecinde farklı sendromlar yaşadığı bilinmektedir. Bunlardan ilki 1 yaş sendromu olarak adlandırılır. Genel olarak bebeklerin daha agresif bir yapıya kavuştukları 1 yaş sendromunun belirtileri ve nedenleri ise ebeveynler tarafından merak edilir. Peki, Bebeklerde 1 yaş sendromu neden olur?

ÇOCUKLARDA 6 YAŞ SENDROMU BELİRTİLERİ

1 Yaş Sendromu Nedir?

1 yaş sendromu, bebeklerin 1 yaşına basmaları ile kendini göstermeye başlayan bir süreçtir. Bir yaş sendromuna giren çocuklarda ben kavramı daha baskın bir hale gelmektedir. Anne ve baba ile olan iletişiminde daha üstün konuma gelmeye çalışır.

1 yaş sendromu içerisinde olan bebekler yemek yeme sürecini tek başına gerçekleştirmek ister. Yemek yemenin yanı sıra giyinmek ve su içmek gibi kişisel davranışları da tek başına yapmayı ister. Aksi halde öfkeli tavırlar sergileyebilirler.

1 yaş sendromunda bebekler çevresinde olan olaylara ve gördükleri maddelere kaşrı daha meraklı tavırlar sergilemektedir.

1 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer?

1 yaş sendromu anne ve babaların bebeklerine karşı sabırlı ve anlayışlı olmaları gereken bir süreci kapsar. Adından da anlaşılacağı üzere 1 yaş ile başlayan bu sendrom 3 yaşına kadar devam edebilir. Bazı çocuklarda ise 4 ya da 5 yaşına kadar da devam ettiği görülmektedir.

1 Yaş Sendromu Belirtileri

1 yaş sendromundaki belirtiler oldukça açık bir şekilde kendini gösterir. 1 yaş sendromumun ilk belirtisi bebeklerde anne ve babaya karşı inatlaşma sürecinin başlamasıdır. Bu süreçte bebek yapılmasını istenmeyen durum ve davranışların tam tersini yapma eğilimini gösterir. Engellendiği takdirde ise öfke ve ağlama krizleri ile tepki gösterir.

1 yaş sendromu içerisinde bebekler saldırgan davranışlar gösterir. Oyuncaklarına zarar verebilir, etrafında bulunan eşyaları kırabilir. Çevresindeki diğer çocuklara saldırabilir.

Kendi istediğini yapma eğilimlerinde artış meydana gelir.

Paylaşımsız halleri artar. Oyuncaklarını ya da yemeklerini başkaları ile paylaşmak istemez. Bencil bir tutum sergiler.

1 Yaş Sendromu Tedavisi

1 yaş sendromunun tedavisinde anne ve babanın davranışları çocukların davranışları üzerinde de olumlu ya da olumsuz durumlara neden olabilir. Bu yüzden 1 yaş sendromunda anne ve baba nasıl davranmalı? sorusu merak edilen konular arasında yer almaktadır.

1 yaş sendromunda uzman görüşü ihmal edilmemelidir.

Anne ve babalar çocuklarının bu agresif tavırlarına karşı anlayışlı, pozitif ve sabırlı olmalıdır.

Çocukların gün içerisinde 1 ya da 2 saat boyunca dışarıda vakit geçirmesi ve fazla enerjilerini atması sağlanmalıdır.

Anne ve babalar çocuklarına karşı ne fiziksel ne de sözlü olarak olumsuz tavırlar sergilememelidir.

1 Yaş Sendromunda Yemek Yememe Normal Mi?

1 yaş sendromunda yemek yememe durumu meydana gelebilir. Çocuk yemeğini kendi yemek istediği için buna izin verilmediğinde tepkisini yemek yemeyerek gösterebilir. Ancak bu yemek yememe durumu uzun süreli meydana gelirse çocuk doktoruna başvurulması gerekir.