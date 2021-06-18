1 polisin şehit olduğu saldırıda 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince şüphelilerin yakalanması için ekipler oluşturuldu. Ekipler, Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda saldırıyla ilişkili oldukları iddia edilen 16 kişiyi gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Bodrum Yahşi Mahallesi'nde dün takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.