Bodrum'dan acı haber! 1 polis şehit oldu

Olay, saat 17:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi.
İHA'nın haberine göre, operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz
Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Olay sonrasında polis ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Öte yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için başsağlığı diledi.
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 16, 2021
Soylu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada şehit düşen kahraman polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, polis teşkilatımız ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit polis Yangöz'ün acı haberi Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Buldan İlçe Müftülüğünde memur olarak görevli baba Şahin Yangöz, oğlunun şehit olduğu haberini Kaymakam Murat Sarı, emniyet mensupları ve askeri yetkililerden aldı. Oğullarının şehadet haberini alan acılı aile, gözyaşı döktü. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehidin baba evine taziye çadırı kuruldu. Şehit Yangöz'ün bekar ve 6 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.
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