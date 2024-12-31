31 Aralık günü dünya ülkeleri kendi saatine göre teker teker yeni yılı karşılayacak. Türkiye'de gece yarısı başlayacak coşku ile yeni yıla girilecek. Bu nedenle birçok veli ve öğrenci 1 Ocak gününde okulların olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak 2025 okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte, detaylar...