1 Ocak PTT açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi?
PTT çalışma saatleri 1 Ocak 2025 tarihi için araştırılmaya başlandı. 1 Ocak 2025 yılının ilk resmi tatili olacak. Tüm resmi tatillerde olduğu gibi kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Yeni yılın ilk gününde postanede işi olan vatandaşlar ''1 Ocak PTT açık mı, kapalı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. PTT şubelerinden nakit çekim, fatura tahsilatı, maaş ödemesi, paket gönderimi gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler resmi tatil günlerinde PTT'nin çalışma durumunu sorguluyor. Peki 1 Ocak Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi?
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1 Ocak PTT açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı yeni yılın ilk gününde PTT şubelerinde işlem yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. 1 Ocak günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple Çarşamba günü bankalar, borsa, eczaneler, sağlık ocakları, okullar, üniversiteler ve diğer birçok yer kapalı olacak. Market, bakkal, AVM gibi işletmeler ise açık olacak. PTT’nin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise 1 Ocak PTT çalışma durumunu sorguluyor. Peki 1 Ocak Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi? İşte, yanıtı…
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1 OCAK PTT AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak tarihi 2025 yılının ilk resmi tatili olacak.
Bu nedenle 1 Ocak Çarşamba günü PTT şubeleri kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. PTT şubeleri 2 Ocak Salı günü açık olacak.
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PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri genellikle sabah 08:30’da açılıyor ve akşam saat 17:00 ya da 17:30’a kadar hizmet veriyor. Öğle arası molası 12:30’da başlıyor ve 13:30’a kadar sürüyor. Bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte, bazı şubeler 16:30 ile 17:30 arasında kapanabiliyor. İşlem yapmadan önce gideceğiniz şubenin çalışma saatini kontrol etmek faydalı olacaktır.
Hafta içi çalışma saatleri: 08:30 - 17:00 (bazı şubelerde 17:30’a kadar)
Öğle arası: 12:30 - 13:30
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2025 PTT’NİN KAPALI OLACAĞI RESMİ TATİLLER
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 29 Mart Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazartesi
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Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 5 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)