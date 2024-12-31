1 Ocak PTT açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı yeni yılın ilk gününde PTT şubelerinde işlem yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. 1 Ocak günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple Çarşamba günü bankalar, borsa, eczaneler, sağlık ocakları, okullar, üniversiteler ve diğer birçok yer kapalı olacak. Market, bakkal, AVM gibi işletmeler ise açık olacak. PTT’nin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise 1 Ocak PTT çalışma durumunu sorguluyor. Peki 1 Ocak Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi? İşte, yanıtı…