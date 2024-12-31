1 Ocak AVM'ler açık mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bu sene yılbaşı resmi tatili Çarşamba gününe denk geliyor. Birçok kişi tatil gününde AVM'lerde vakit geçirmek, alışveriş yapmak sinemaya gitmek istiyor. Bu sebeple yeni yılın ilk günü alışveriş merkezlerinin saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Peki 1 Ocak Çarşamba AVM'ler çalışıyor mu, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte, 1 Ocak AVM açılış ve kapanış saatleri...