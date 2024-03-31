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        Haberler Gündem 1 Nisan 2024 Pazartesi günü AVM'ler açık mı?

        1 Nisan 2024 Pazartesi günü AVM'ler açık mı?

        31 Mart 2024 yerel seçimin bitiminin ardından 1 Nisan Pazartesi günü faaliyet gösteren AVM'ler merak konusu oldu. Oylarını kullanan vatandaşlar, 1 Nisan Pazartesi günü hizmet veren AVM'lerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 1 Nisan'da AVM'ler açık mı? İşte, konuya ilişkin yanıtlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:13
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        • 1

          Yerel seçimin sonuçlanmasının ardından YSK'nın uyguladıgı yasaklar son buldu. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü AVM'lerin hizmette olup olmadığı ise vatandaşların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, 1 Nisan Pazartesi AVM'ler açık mı? İşte detaylar...

        • 2

          1 NİSAN'DA AVM'LER AÇIK MI?

          31 Mart yerel seçimin sonuçlanmasıyla YSK'nın uyguladığı yasaklar kalktı. Buna göre 1 Nisan Pazartesi Türkiye genelinde bütün kafeterya ve AVM'ler faaliyette olacak.

        • 3

          1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edildiğini duyurdu.

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.

          Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

          Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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