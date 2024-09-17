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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray 1 milyona 700 bin kaldı! - Galatasaray Haberleri

        1 milyona 700 bin kaldı!

        Son iki sezonda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Galatasaray'ın forma hedefine 700 bin kaldı.

        Giriş: 17.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:51
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        1 milyona 700 bin kaldı!
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        Bu sezon forma tedarikçisini değiştiren sarı-kırmızılı kulüp bir milyon forma satışı hedefini koymuştu.

        Son iki sezonda mağazacılık tarafında gelirlerini birkaç kat artıran Galatasaray şimdiye kadar 300 bin forma satışı gerçekleştirdi.

        Temmuz başında tanıtılan formalar, üç farklı kategoride satışa sunulmuştu.

        Sarı-kırmızılı kulüp, 1 milyon satış rakamına ulaşması halinde toplamda 40-50 milyon Euro arasında bir geliri kasasına koyacak.

        Galatasaray Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sarıöz de "Sosyal medyada yanlış yorumlar yapılıyor. 'Bir milyon forma satarsak bize bonus ödenecek' gibi bir şey söylemedik. 1 milyon forma satabilirsek hesaplarımıza göre 40-50 milyon Euro gelir elde edeceğiz. Amacımız bu geliri elde edebilmek" ifadelerini kullandı.

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