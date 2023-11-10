1 milyon litreden fazla anne sütü bağışlayan genç kadın bir dünya rekoru kırdı
Elisabeth Anderson-Sierra isimli bir anne, ilginç bir sendrom nedeniyle fazlaca anne sütü üretiyor. Bu zamana kadar 1 milyon litreden fazla anne sütü bağışlayan genç kadın, adını Guiness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.
- 1
Elisabeth Anderson-Sierra, üç çocuğa sahip bir anne ve onu diğer annelerden ayıran bir özelliği var. Kendisi bir günde ortalama 6,5 litre anne sütü üretebiliyor.
- 2
Bu rakam korkutucu gibi gelse de aslında Elisabeth tamamen sağlıklı bir kadın sadece kendisinde Hiperlaktasyon Sendromu denilen özel bir durum var. Bu ilginç durum, vücudunun fazlaca anne sütü üretmesine neden oluyor.
- 3
Ancak Elisabeth bu kadar sütü rastgele çöpe atmak yerine onları ihtiyacı olan bebeklere bağışlamayı tercih ediyor. Anne sütünü özel bir buzdolabında saklayarak, belirli kuruluşlara teslim ediyor.
-
- 4
Bu her ne kadar sevgi dolu bir hareket olsa da zorlu yanları da var. Elisabeth, günde iki kez pompa yardımıyla göğüslerindeki sütü sağıyor. Sabah uyandığında göğüslerinin ona büyük bir rahatsızlık verdiğini de ekliyor, "Göğüslerim beni sabah uyandırıyor çünkü 'Lütfen bu konuda bir şeyler yap!' dercesine çığlık atıyorlar."
- 5
Üç yıldır aralıksız bağış yapan Elisabeth şöyle diyor: Ben paylaşabileceği bir hediyesi olan bir anneyim. Elisabeth bu zamana kadar 1.599.068 litre anne sütü bağışlayarak Guiness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.
Fotoğraflar: Elisabeth Anderson-Sierra Instagram
Haber: 60 Sec Docs Instagram