Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayına yönelik alışverişler konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan sofralarında en çok israftan kaçınılması gerektiğini hatırlatan Palandöken, “Ramazan sofralarımız, maalesef tüm gün açlığın sonunda gözümüzün doymaması nedeniyle iftar değil israf sofralarına dönüyor. Dünyada 1 milyara yakın insan açlık sorunu çekiyor. Bizse her üç ekmekten bir tanesini çöpe atıyoruz. Hâlbuki ne alım gücümüz ne de dinimiz bu israfı yapmaya müsait değil. Alışverişlerde ihtiyaçtan fazlası alınmamalı, sofralarımıza yenmeyecek kadar çok yiyecek konulmamalı” dedi.
“İHTİYACIMIZ KADAR OLANI ALMALI İSRAFTAN KAÇINMALIYIZ”
Ramazan alışverişlerinin israfa yol açmaması için vatandaşların ihtiyacı kadar olanı almasının önemine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşlarımız Ramazan alışverişlerini yaparken ihtiyacı olan kadarını almayı iyi belirlemeli. Alın teriyle kazandığı parasını çöpe atacağı ürünlere harcamamalı. Çöpe attığımız sadece gıdalar olmuyor. Aynı zamanda nimetimizi, paramızı ve emeğimizi de çöpe atmış oluyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda İsraf Endeksi Raporu’na göre ülkemizde kişi başına göre yıllık 93 kilogram yiyecek çöpe gidiyor. Alım gücünün düştüğü, unun, şekerin, yağın fiyatlarının arttığı bu dönemde bir ekmeğin, bir pidenin bile çöpe gitmesi hele de bu mübarek ayda hiç yapılmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“ORTALAMA OLARAK GÜNDE 8 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR”
Geçtiğimiz yıl verilerine göre ülkemizde ekmek israfının Ramazan ayında daha da arttığına dikkat çeken Palandöken, “Günlük ortalama 100 milyon ekmek üretilen ülkemizde tüketim 92 milyon civarında gerçekleşiyor. Bu da günde ortalama olarak 8 milyon ekmeğin çöpe gittiğini gösteriyor. En kutsal yiyecek olan ekmeğin hele de bu mübarek aylarda israf edilmesi gerçekler içler acısı. Oysaki askıda pide ve askıda ekmek kampanyası için tüm esnafımız hazır. Bu ekmeklerin israf edilmesi yalnızca dini açıdan değil ekonomik olarak da milyarlarca lira kayba neden oluyor. Bu israfın önüne geçerek önce aile ekonomisine sonra ülke ekonomisine katkı sağlamalı, israfı durdurmalıyız” açıklamasında bulundu.
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