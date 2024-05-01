1 Mayıs İşçi Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşlar, "1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz mi?" diye araştırıyor. Her resmi tatilde ücretsiz olarak hizmet veren ulaşım araçlarının bugünkü durumu merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs bugün toplu taşıma ücretiz mi? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşıma dair detaylar...