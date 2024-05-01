1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Belediyelerden açıklama geldi
1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanmaya başlanırken, vatandaşlar "1 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" diye araştırıyor. Konu hakkında belediyelerden açıklama geldi. Bugünkü sefer yoğunluğunun önüne geçilmesi için ek seferler konuldu. Peki, 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...
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1 Mayıs İşçi Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşlar, "1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz mi?" diye araştırıyor. Her resmi tatilde ücretsiz olarak hizmet veren ulaşım araçlarının bugünkü durumu merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs bugün toplu taşıma ücretiz mi? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşıma dair detaylar...
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1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak.
İETT, metrobüs hattında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında yolcu indirme ve bindirme yapmayacak, otobüs hattındaki seferler ise planlandığı şekilde devam edecek.
Kapatılacak yollar nedeniyle oluşabilecek yoğunlukları önlemek amacıyla 520 ek sefer için 65 araç hazırda bekleyecek.
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1 MAYIS'TA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başkentte, EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. 360 güzergahta, cumartesi servis programıyla hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden 'www.ego.gov.tr' ulaşılabilir."
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1 MAYIS BUGÜN İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayında seferlerin yüzde 50 indirimli yapılacağını duyurdu.
Resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs'ta ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.