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        Haberler Ekonomi Borsa 1 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı? BİST bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işlem görecek mi, hisse alış satışı yapılabilir mi? - Borsa Haberleri

        1 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı? 2024 BİST tatil günleri

        1 Mayıs İşçi Bayramı ülkemizde kutlanmaya başlarken, borsanın durumu da araştırılıyor. Resmi tatil olarak geçen 1 Mayıs gününde vatandaşların borsada işlem yapıp yapamayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsa açık mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 07:58 Güncelleme: 01.05.2024 - 07:58
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        • 1

          1 Mayıs İşçi Bayramı'nın gelmesiyle birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri geçici olarak değişti. Bu kapsamda, milyonlarca yatırımcı borsanın bugün açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsa açık mı? BİST bugün işlem görüyor mu? İşte, borsanın kapalı olduğu günler...

        • 2

          1 MAYIS'TA BORSA KAPALI MI?

          1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatil olarak geçtiği için borsa kapalı olacak. Borsa, 2 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

        • 3

          BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

          BİST, resmi tatil günlerinde çalışmıyor. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu günler şöyle;

          1 Mayıs 2024 Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü

          19 Mayıs 2024 Pazar - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

          15 Haziran 2024 Cumartesi - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

          16-17-18-19 Haziran 2024 Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba - Kurban Bayramı

          15 Temmuz 2024 Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

          30 Ağustos 2024 Cuma - Zafer Bayramı

          28 Ekim 2024 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

          29 Ekim 2024 Salı - Cumhuriyet Bayramı

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