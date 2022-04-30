Bu sene Pazar gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı öncesine denk gelen 1 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Dünya üzerinde pek çok yerde resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs Türkiye'de ilk olarak 1923'te resmi şekilde kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında ise, 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili ayrıntılar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer almaktadır. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler. 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı .
Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.
Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs, sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede büyük kitle gösterileriyle kutlanır.
2022 RESMİ GÜNLER TAKVİMİ
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