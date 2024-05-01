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        Haberler Gündem 1 Mayıs ek ders ödenir mi? 1 Mayıs 2024 öğretmenlere ek ders kesilir mi, ücret ödenecek mi?

        1 Mayıs'ta ek ders ücreti ödenir mi? 1 Mayıs 2024 öğretmenlerden ek ders ücreti kesilir mi?

        1 Mayıs ek ders ücreti hakkında araştırmalar sıklaştı. Resmi tatil ve bayramlarda okulların tatil edilmesi dolayısıyla öğretmenler de izin yapıyor. Bu bağlamda DYK'larda görev alan idareci ve öğretmenler "1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:44
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        • 1

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil kapsamında yer alması sebebiyle okullar da kapalı oluyor. Öğretmenlerin de izinli sayıldığı 1 Mayıs'ta ek ders ücreti alınıp alınmadığı merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs ek ders ödenir mi? 1 Mayıs 2024 öğretmenlere ek ders kesilir mi, ücret ödenecek mi? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          1 MAYIS'TA EK DERS ÖDENİR Mİ?

          Milli Bayramlar nedeniyle tatil edilen ve ders yapılamayan hallerde bütün okul yöneticilerine ve öğretmenlere ek ders ücreti ödeniyor. 1 Mayıs'ta da öğretmenler ek ders yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak

        • 3

          MEB'in DYK için de kapsayıcı olan ek ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

          "Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

          Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

        • 4

          (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

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