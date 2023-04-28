1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir süre kala hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kamu kurumu tatil olurken, hastane ve sağlık ocaklarının hizmet verip vermeyeceği belli oldu. Peki, "1 Mayıs 2023 hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Eczaneler tatil mi?" İşte detaylar...