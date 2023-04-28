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1 Mayıs 2023 hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Eczaneler tatil mi?

1 Mayıs 2023 hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı, tatil mi?

1 Mayıs için geri sayım başladı. 1 Mayıs resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Sağlık sorunu sebebiyle hastaneye gitmek ve eczaneden ilaç almak durumunda olanlar 1 Mayıs itibarıyla hastaneler ve eczanelerin çalışma saatlerini mercek altına aldı. İşte 1 Mayıs 2023 hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler tatil mi sorusunun yanıtı...

Giriş: 28.04.2023 - 23:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir süre kala hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kamu kurumu tatil olurken, hastane ve sağlık ocaklarının hizmet verip vermeyeceği belli oldu. Peki, "1 Mayıs 2023 hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Eczaneler tatil mi?" İşte detaylar...

  • 1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

    1 Mayıs'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 1 Mayıs Pazartesi günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

     

  • ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

    Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

    Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere Eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

  • SAĞLIK OCAKLARI 1 MAYIS'TA HİZMET VERECEK Mİ?

    Resmi tatilller Sağlık Ocaklarını da kapsadığı için 1 Mayıs 2023 pazartesi günü sağlık Ocakları kapalı olacaktır. 2 Mayıs salı gününden itibaren hizmet vermeye devam edecektir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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