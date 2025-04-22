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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:19
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        1. Lig'de haftanın programı açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4 Mayıs Pazar günü tamamı saat 16.00'da başlayacak 37. hafta müsabakalarının programı şöyle:

        Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)

        Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)

        Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

        Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Pendik)

        Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

        Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

        Alagöz Holding Iğdır FK-Kocelispor (Iğdır Şehir)

        Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor (Diyarbakır)

        Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

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