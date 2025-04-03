Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        65
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        47
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Göztepe
        GÖZ
        38
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Trabzonspor
        TS
        36
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Net Global Sivasspor
        SVS
        30
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Bellona Kayserispor
        KYS
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 32. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 32. hafta heyecanı!

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1. Lig'de 32. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. haftanın maç programı şöyle:

        4 Nisan Cuma:

        17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

        5 Nisan Cumartesi:

        13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

        16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

        19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

        19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)

        6 Nisan Pazar:

        13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

        16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

        19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Hırt Hakan!
        Hırt Hakan!
        Çocuk camdan fırladı! Can havliyle annesine koştu!
        Çocuk camdan fırladı! Can havliyle annesine koştu!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
        Altın fiyatlarında yeni rekor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor!
        Akide şekerinin ilginç hikayesi!
        Akide şekerinin ilginç hikayesi!
        "Avrupa'ya ihraç edilen gazı iki katına çıkarmak için altyapı hazır"
        "Avrupa'ya ihraç edilen gazı iki katına çıkarmak için altyapı hazır"
        Habertürk Anasayfa