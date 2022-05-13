AA

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Antika Otomobil Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "1. Klasik Otomobil Balkan Turu" başladı.

Üniversitenin bahar şenlikleri kapsamında Edirne ile Bulgaristan'ın Filibe (Plovdiv) kenti arasında düzenlenen tura katılacak klasik otomobiller, Balkan Kongre Merkezi önünde toplandı.

Birbirinden renkli klasik otomobiller, öğrenci ve akademisyenler tarafından ilgiyle izlendi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, turun başlangıcı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanmışlıkların kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Klasik otomobillerin üniversiteden başlayacak yolculukla eski güzel günlerin hatıralarını Balkanlar'da yaşatacağını belirten Tabakoğlu, "Güzel bir görsel şölen bizi bekliyor. Trakya Üniversitesi amacı, ufku hep Balkanları göstermiş bir üniversite. Startın burada verilmesini de çok anlamlı buluyoruz. Arakalarından su dökeceğiz, su gibi aziz olsunlar, güzel güzel gitsinler, sağlıkla gelsinler." dedi.

Tura 22 klasik otomobil katılıyor

Antika Otomobil Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Trakya Üniversitesi öğrencisi Elif Geveli de Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencileri olarak kurdukları toplulukla çok keyifli bir iş yaptıklarını belirtti.

Tura katılan 22 aracın, 2022'nin Edirne Yılı olması nedeniyle 22 kapı numarasıyla yola çıkacağını ifade eden Geveli, "Etkinliğin burada olmasının bir güzel tarafı da üniversite öğrencilerinin fotoğraflarda gördükleri araçları yakından görüp daha farklı temasa geçmeleri. Üniversitenin ev sahipliği bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Tura İstanbul'dan 26 yaşındaki otomobiliyle katılan Mahmut Köylü de klasik otomobil kullanmanın zevkle otomobil kullanmak olduğunu, Filibe'ye gidip hafta sonunu güzel bir şekilde değerlendireceklerini dile getirdi.

Edirneli klasik otomobil tutkunu Arzu Kamar da tura destek vermek üzere başlangıç noktasına geldiklerini, klasikçi olmanın zahmetli ama değerli bir uğraş olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Rektör Tabakoğlu ve beraberindekiler, klasik otomobilleri arkalarından su dökerek uğurladı.

Kapıkule'den Bulgaristan'a geçen kafile, Filibe kentindeki gezinin ardından pazar günü yurda dönecek.