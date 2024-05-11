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        Haberler Gündem Trafik 1 haftada 373 bin araca ceza kesildi

        1 haftada 373 bin araca ceza kesildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2-9 Mayıs'ta 1 milyon 896 bin 66 aracın denetlendiğini toplam 373 bin 306 cezai işlem yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:24
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        1 haftada 373 bin araca ceza kesildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 2-9 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

        Belirtilen tarihte 1 milyon 896 bin 66 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 240 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

        Yerlikaya, 99 bin 794'ü aşırı hız nedeniyle olmak üzere toplam 373 bin 306 işlem yapıldığını bildirerek, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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