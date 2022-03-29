1 Gram altın ne kadar, bugün kaç TL? 29 Mart anlık ve canlı gram altın fiyatları 2022

Altın kurlarında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Güne %-0,28 düşüş ile başlayan gram altın fiyatı ekonomi takipçileri ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 1 gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, anlık verilerle 29 Mart güncel altın kuru...

29 MART 1 GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

1 Gram altın fiyatı saat 11.30 itibarıyla Alış'ta 913,98 TL , Satış'ta 916,58 TL'den işlem görüyor.

ALIŞ: 913,98

SATIŞ: 916,58

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