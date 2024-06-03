Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın’ın Çine ilçesinde, 38 yaşındaki kaynak ustası Kader Özen akıma kapılıp can verdi | Son dakika haberleri

        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!

        Aydın'ın Çine ilçesinde, 38 yaşındaki kaynak ustası Kader Özen, bir yakınının evine kaynak yapmaya gitti. Özen, bir anda elektrik akımına kapıldı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı ve bir ay önce evlendiği öğrenilen Özen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 07:52 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'da olay, dün akşam, saat 19.00 sıralarında Çine ilçesinin kırsal Kuruköy Mahallesi Ova mevkiinde meydana geldi.

        YAKINININ RİCASINI KIRMADI

        DHA'da yer alan habere göre bir maden ocağında kaynak ustası olan Kader Özen (38), bir yakınının ricası üzerine evinde kaynak işine yardımcı olmaya gitti.

        ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

        Özen, burada kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Özen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

        Yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu kadınla evlendiği öğrenilen Özen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydın
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var!
        İşçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var!
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Ormanda feci ölüm!
        Ormanda feci ölüm!
        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile
        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        Habertürk Anasayfa