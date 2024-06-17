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        Haberler Ekonomi Girişimcilik 1,5 milyon dolar yatırım aldı - Girişimcilik Haberleri

        1,5 milyon dolar yatırım aldı

        Simya VC'nin liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda, yapay zekâ ve robotik uygulamalar için tasarlanmış bulut tabanlı yazılım geliştirme ve dağıtım platformu Robolaunch 1,5 milyon dolar yatırım aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:31
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        1,5 milyon dolar yatırım aldı
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        Girişim sermayesi fonu 212’nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Simya VC'nin liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna, Ford Otosan tarafından kurulan Türkiye otomotiv sanayisinin ilk girişim sermayesi şirketi olan Driventure ile Türkiye Kalkınma Fonu ve ODTÜ TEKNOKENT ortaklığıyla kurulan INVEST101’in de katılımıyla endüstriyel bulut platformu Robolaunch'a toplam 1,5 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

        Robolaunch aldığı bu yatırımla; robotik çözümlerini geliştirerek ve Avrupa ve ABD pazarlarına açılmayı planlıyor. Yerli girişim Robolaunch’un yapay zekâ, makine öğrenimi ve robotik uygulamalar için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı yazılım geliştirme ve dağıtım platformu, ölçeklenebilir çözümler sunarak; uygulamaların geleneksel yöntemlere kıyasla daha az maliyetle ve daha kolay bir şekilde devreye alınmasını sağlıyor.

        Robolaunch Kurucu Ortağı Hidayet Gürcan Tunç, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Aldığımız yatırımla öncelikle satış ekibimizi büyütmeyi, hedef odaklı pazarlama kampanyaları düzenlemeyi, yapay zekâ ve robotik alanında uluslararası fuarlara katılarak bilinirliğimizi artırmayı planlıyoruz. Özellikle üretim ve akıllı şehir uygulamalarında Robolaunch’u sektöre entegre etmeye yönelik çalışmalarımız, bu yatırım ile birlikte yeni ve umut verici iş birliklerinin kapısını aralayacak.” Türkiye pazarı dışında da büyümelerini sürdürmek istediklerine vurgu yapan Tunç, sözlerine şöyle devam etti: “Bu stratejiyle; yeni pazarlara erişimimizi sağlayarak, müşteri tabanımızı genişletmeyi ve global varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Avrupa ve ABD pazarına açılmayı önceliklendiriyoruz. Öte yandan endüstriyel bulut platformumuzu ve robotik çözümlerimizi geliştirerek araştırma ve geliştirme faaliyetlerimize de yatırım yapacağız. Bu sayede ürünlerimizin performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirerek müşterilerimize daha üstün bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz.”

        Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu da şunları söyledi: “Simya VC olarak ilk günden beri geleceği şekillendirecek ileri teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu yatırımımız da yatırım stratejimize oldukça uyum sağlıyor. Robolaunch'un teknolojisi gerçekten olağanüstü. Mevcut müşteri tabanları, bu teknolojinin kendi endüstrilerindeki gücünün önemli bir kanıtı. Robolaunch’un büyüme yolculuğunda, onları sadece maddi olarak desteklemekle kalmayıp aynı zamanda Simya ve 212'nin network’üyle müşteri erişimlerini ve pazar penetrasyonlarını genişletmede de önemli bir rol oynayacağız. Simya VC olarak inovatif çözümler üreten yerli girişimlere desteğimizi sürdüreceğiz.”

        Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül, “Driventure, yenilikçi teknolojilere ve yaratıcı girişimlere yatırım yaparak geleceği şekillendirmeyi hedefliyor. Akıllı mobilite, endüstri 4.0, otomotivde müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik gibi projeleri destekleyerek geleceğin teknolojilerini keşfetmek için çalışıyoruz. Bu vizyonla, Endüstri 4.0 alanındaki ilk yatırımımızı Robolaunch’a yapma kararı aldık. Robolaunch’un ilk endüstriyel müşterisinin Ford Otosan olduğunu da gururla belirtmek isterim. Ford Otosan'ın Dijital Ürünler ve Servisler ekipleri, Robolaunch'ın bulut platformunu kullanarak görüntü işleme ve fabrika otomasyonu teknolojilerini geliştiriyor, süreçleri daha verimli hale getiriyor. Bu iş birliğinin başarılı sonuçları ve ekiplerimizin memnuniyeti, Robolaunch’un potansiyelini gösteriyor. Yatırımımız, Robolaunch’un teknolojilerini geliştirmesine ve kullanım alanlarını genişletmesine katkıda bulunacaktır” dedi.

        Türkiye Kalkınma Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Elif Altuğ, CFA yatırıma yönelik şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden bugüne, Türkiye Kalkınma Fonu bünyesindeki 7 farklı fonumuz ile farklı aşamalardaki şirketlere sermaye finansmanı sağlayarak Türkiye’deki teknoloji geliştirme ekosistemini desteklemek için çalışıyoruz. Robolaunch’un gerçekleştirdiği bu tura ODTÜ Teknokent ile birlikte kurduğumuz INVEST101 Fonu kapsamında katıldık. Robolaunch’un AI ve robotik uygulamalara yönelik geliştirdiği yazılım geliştirme ve dağıtım platformu ile bu alanda önemli bir rol üstleneceği ve bu yatırım turu ile birlikte var olan müşteri portföyünü globale taşıyacağını düşünüyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu olarak, Robolaunch'un büyümesine ve yenilikçi ürün geliştirme süreçlerine katkı sağlamaktan heyecan duyuyoruz. Yeni nesil teknolojilere yaptığımız yatırımlarla ülkemizin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

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