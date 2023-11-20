0 Rh negatif kan grubu özellikleri nedir? 0 Rh - kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri
Her 100 kişiden 7'sinde bulunan 0 Rh- kan grubudur. Bu kan grubu A, B ve AB gruplarına kan verebilir ancak sadece kendi grubundan kan alabilmektedir. Bu kan grubuna sahip olan kişiler cesur, iyimser, güçlü ve dayanıklı yapıdadır. İşte, detaylar.
Kan grupları antijen ve antikor özelliklerine göre 8 farklı gruba ayrılmaktadır. Bu grupları Rh faktörü de etkilemektedir. Kan grubuna göre beslenme modeli ise son yıllarda oldukça popülerlik kazanmış bir beslenme tipidir. 0 rh negatif kan grubu özellikleri ve 0 kan grubu özellikleri nelerdir? 0 kan grubuna göre beslenme ve 0 rh negatif kan grubu beslenme nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.
0 Rh Negatif Kan Grubu Özellikleri
0 kan grubuna sahip kişiler cesur, dışa dönük ve girişken kişilerdir. Liderlik özelliklerine sahiptir. Cömert, iyi kalpli ve sevgi dolulardır. Değişikliklere iyi uyum sağlarlar. Dayanıklı ve esnektirler; zorlu durumlarda diğer kan türlerinden daha iyi iş çıkarabilirler.
Olumlu kişilik özellikleri: Liderlik, uyumlu, olumlu bakış açısı, kendine güvenen, sakin, dışa dönük, temkinli, sadık, barışçıl, tutkulu, bağımsız, güvenilir, kaygısız, trend belirleyici ve özverili. Japonlar, güçlü ve dayanıklı oldukları için 0 kan grubuna sahip kişileri savaşçı olarak adlandırır. Bu kan grubu dürüstlüğüyle ön plana çıkmaktadır.
Olumsuz kişilik özellikleri: Kıskanç, acımasız, kaba, dakik olmayan, duyarsız, soğuk, öngörülemez, benmerkezci ve kibirli.
0 Kan Grubu Özellikleri
0 Kan Grubuna Göre Beslenme
0 kan grubuna sahip olanların protein ihtiyacı diğer kan gruplarına oranla daha fazladır. Bu kan grubuna sahip olan kişilerin metabolizmasının yavaş çalıştığı ve çölyak hastalığına daha yatkın olduğu ileri sürülmektedir. İşte, O kan grubunun beslenme listesi:
Faydalı Olan Yiyecekler
Yenilebilecek Olanlar
Zararlı Olan Yiyecekler
Süt ve süt ürünleri, buğday ve buğday ürünleri, yer fıstığı, karnabahar, portakal, aloe vera, domates salçası, kahve, siyah çay, mide ve bağırsaklarda gaz oluşturan her türlü yiyecek ve içecek.
0 Rh Negatif Kan Grubu Beslenme
Bu kan grubu et ve deniz ürünleri hazmetmede sıkıntı yaşamaz ancak buğday, mısır ve süt ürünleri gibi bazı gıdaları sindirme konusunda zorlanabilir. Tavuk, hindi, sığır eti, balık ve deniz ürünleri bu beslenme planında önemli bir yer tutmaktadır. 0 Rh negatif kan grubuna sahip olanlar için beslenme listesi şöyledir: