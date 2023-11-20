0 Rh kimlere kan verebilir? 0 Rh pozitif ve negatif kan grubu kimlerden kan alabilir?

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Kanımızdaki antijen ve antikora göre 8 ayrı kan grubu yer almaktadır. Kendi aralarında belirli gruplara ayrılan kan gruplarından birisi de 0 Rh kan grubudur. 0 Rh kan grubu kendi içerisinde 0 Rh+ ve 0 Rh- olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 0 Rh kimlere kan verebilir? 0 Rh pozitif hangi kan grubundan kan alabilir? Merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

0 Rh Kimlere Kan Verebilir?

Ani gelişen kazalarda mühim bir konu olarak karşımıza çıkan kan grupları, hayat kurtarıcı bir ayrıntıdır. Patlamalar, yaralanmalar ya da trafik kazalarında kan grubumuzu bilmek erken müdahale için oldukça önemlidir. Kan nakli gereken durumlarda ilk aranan şart nakil yapılacak hastanın kan grubuna uygun kan bulmaktır. Kişiye göre değişen kalıtsal özelliklerden biri olan kan grubu, herkesin bilmesi gereken bir konudur. Kan grubu kartı alabilir ve bu kartı cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Böylelikle ortaya çıkabilecek herhangi bir ani olay karşısında kan grubunuz ulaşılabilir olacaktır. Kimi kan grubu herkese verebilirken kimi kan grubunun bulunduğu kan grubundan kan alabilir. Bu tamamıyla alyuvarlarında bulunan antijen ve antikordan kaynaklanır.

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Ani gelişen bir kaza sonucunda kan nakli dakikaları kapsayan bir öneme sahip olabilir. Kan grubunuzu öğrenmek için bekleme süresi hastanın zamana karşı yarışında olumsuz bir sonuç doğurabilir. Bu sebeple kan grubunuzu önceden bilmeli, ihtiyaç anında ona göre davranılmalıdır. Kan gruplarından 0 Rh grubu genel verici kan grubu olarak kabul edilmektedir. Bunun sebebi antijen içermemesidir. Şayet kan grubunuz 0 Rh- ise tüm kan gruplarına kan verebilirsiniz. 0 Rh+ kan grubu ise tüm Rh+ kan gruplarına kan verebilmektedir.

0 Rh Pozitif Hangi Kan Grubundan Kan Alabilir?

En merak edilen soruların başında 0 Rh+ kan grubuna sahip olanların hangi kan grubundan kan alabileceği gelmektedir. Halk arasında 0 Rh- kan grubuna sahip olanların sadece 0 Rh- kan grubundan kan alabildiği için zor bulunduğu düşünülmektedir. Bunun temel sebebi ise şüphesiz kendi grubundan yani tek bir kan grubundan kan alabilmesidir. 0 Rh+ kan grubunu ise hem 0Rh+ hem de 0Rh- kan grubundan kan alabilir. 0 kan grubu kan alım aşamasında kendi grubunun dışına çıkmamaktadır.

Örneğin; AB Rh+ tüm kan gruplarından, AB Rh- ise tüm Rh- kan gruplarından kan alabilmektedir. Bu durum acil bir kan nakli operasyonunun gerçekleşebilmesi için kolaylık taşımaktadır. Oysaki 0 Rh kan gruplarının sadece kendi gruplarından kan alabilmesi kan nakli için eleyici olmaktadır. Özellikle 0 Rh- kan grubu her 1000 kişiden 70’inde olan bir kan grubudur. Genel verici durumunda olan 0Rh- sadece kendi grubundan yani 0 Rh- kan grubundan kan alabilmektedir. 0 Rh+ kan grubunun hem 0 Rh+ hem de 0 Rh- kan grubundan kan alabilmesi bir nebze de olsa negatif kan grubuna göre bulunmasını kolaylaştırmaktadır. 0 Rh kan grubunun antijen içermemesi ayırt edici sebeplerinden biridir. Zaten genel verici olmasının sebebi de bu özelliğinden ileri gelmektedir. Kan grubumuz sağlık durumunu doğrudan etkilediğinden dolayı bilinmesi önemlidir.

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