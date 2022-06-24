İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM, İKSV’nin 50. yıl kutlamaları kapsamında günümüzün önde gelen bale topluluklarından Zürih Balesi’nin Anna Karenina gösterisini İstanbul’a getiriyor. 27 ve 28 Haziran’da Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak Anna Karenina, izleyicilere uzun yıllardır özlemi duyulan bir seyir ziyafeti sunacak.
Görkemli prodüksiyonları ve kusursuz performanslarıyla tanınan Zürih Balesi’nden Anna Karenina, İKSV ve Zorlu PSM işbirliğinde, Palo Alto Networks’ün özel gösteri sponsorluğunda İstanbul’a geliyor. Anna Karenina, 27 Haziran Pazartesi ve 28 Haziran Salı akşamları saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.
Günümüzün önde gelen bale topluluklarından Zürih Balesi, Oslo, Münih, Hong Kong, Moskova gibi şehirlerin ardından bu kez İstanbul’da göz doldurmaya hazırlanıyor. On yıldır topluluğun sanat direktörlüğünü üstlenen Christian Spuck’un uyarladığı Anna Karenina’da dünyaca ünlü yazar Tolstoy’un unutulmaz karakterleri, büyüleyici koreografik imgelere dönüşüyor. Gösterişli kostümleri, çağdaş sahne tasarımı, çoğunlukla Neoklasik dansa dayalı koreografisi, Rachmaninov’dan Lutoslawski’ye uzanan müzikleri ve Zürih Balesi dansçılarının muhteşem performanslarıyla tam anlamıyla bir göz ziyafeti sunan Anna Karenina uzun yıllar akıllardan çıkmayacak.
Her biri solist niteliğinde dansçıları bünyesinde barındıran, ünlü koreograflarla yaptığı işbirlikleriyle her zaman büyük ses getiren yapımlara imza atan Zürih Balesi, Zürih Operası’nın sezon programının büyük bir kısmını üstlenmesinin yanı sıra her yıl dünyanın dört bir yanında turnelere çıkıyor. En son 2012’de İstanbul Müzik Festivali’ne unutulmaz iki gösteriyle konuk olan Zürih Balesi, pek çok ödül sahibi sanat direktörü Christian Spuck’un yanı sıra William Forsythe, Sol León/Paul Lightfoot, Jiří Kylián, Mats Ek ve Crystal Pite gibi ünlü koreograflarla da düzenli işbirliği yapıyor.
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra havayolu partneri Türk Hava Yolları’nın desteğiyle ve Pro-Helvetia’nın işbirliğiyle İstanbul'a gelecek olan Anna Karenina'nın biletleri, passo.com.tr ile İKSV ana gişede (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışta
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