Zümrüdüanka 4. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Zümrüt, Serhat'ı yeniden kazanabilmek için hamleler yaptı. Serhat ile Zümrüt evlendi. Zümrüt, kendisine kalan tüm mal varlığını Serhat'a devrettiğini söyledi. Bu durum Serhat'ı holding başkanı yaptı. Nikah gecesi Serhat, kendisini sevdiğini söylediği Zümrüt'ü kurtaran hamleyi yaptı. Ancak Zümrüt'e karşı yumuşamadı ve evi terk etti Abbas Zümrüt'ü sıkıştırdı. Zümrüt de Abbas'ı bıçakladı. Zümrüdüanka 3. son bölüm özeti ve 4. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

ZÜMRÜDÜANKA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Zümrüdüanka 4. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

ZÜMRÜDÜANKA 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serhat’ın Zümrüt’le evleneceğini açıklaması Demirkan Konağı’nı temellerinden sarsmıştır. Kurduğu oyunun son anda bozulmasını hazmedemeyen Abbas, Zümrüt’ü hiç beklemediği bir yerden yaralamaya hazırlanmaktadır. Azimet’in ise içine büyük bir şüphe düşmüştür. Serhat’la Abbas arasındaki savaş holdingde de bütün hızıyla sürerken Serhat arka arkaya yaptığı hamlelerle Abbas’ı köşeye sıkıştırır. Öte yandan Ülfet’in hesapsızca hareketleri Rüstem’i iyice çileden çıkarmaya başlamıştır. Her şeyin yoluna gireceğini düşünen Zümrüt ise yanıldığını kısa sürede anlayacaktır. Zümrüt, Serhat’ın kalbini tekrar kazanabilecek midir? Serhat yüreğinin sesine dur diyebilecek midir? Serhat ve Zümrüt’ün aşkları küllerinden doğabilecek midir?

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı Zümrüdüanka'nın oyuncu kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Sebahat Kumaş, Ayten Uncuoğlu, Umut Karadağ, Hatice Aslan, Serhat Özcan, Elif Çakman, Mine Kılıç, Miray Akay, Simge Selçuk, Pelin Abay, Serkan Acay, Barış Küçükgüler, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Gökhan Bekletenler, Gönül Akbaş, Nazli Pinar Kaya, Ebrar Baba yer alıyor.