18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
InGame Group ve Ay Yapım’ın iş birliği projesi kapsamında, Çukur Haritası’nın ardından, “Cumali Koçovalı” ve “Azer Kurtuluş” da, Zula macerasına dahil oldu. Oyun ve dizi sektörünü bir araya getiren iş birliğiyle Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’un geçtiği sokakların modellenmesiyle oluşturulan “Çukur Haritası” Zula Oyun haritalarına eklenmişti. Projenin ikinci aşamasında ise 11 Kasım’dan itibaren dizinin iki sevilen karakteri Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş, hayranlarının karşısına oyun karakterleri olarak çıkıyor.
Yeni karakterlerin oyuna eklenmesine ilişkin konuşan InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan, günümüzde izleyicilerin beklentisinin daha çok heyecan ve deneyim yaşamak olduğunu vurguladı.
Önemli bir içeriğin birden fazla mecrada, farklı formlarda yer almasının dünyada yaygınlaştığını ifade eden Gözalan, “Biz de Zula ve Çukur gibi Türkiye’nin iki önemli markası olarak bu alanda bir ilke imza atıyoruz. Online eğlence ve geleneksel medya eğlencesi arasındaki fark kapanıyor. Bu proje ile Çukur heyecanı Zula’da yaşamaya devam ediyor” diye konuştu.
YEREL İKİ İÇERİK GLOBAL PAZARLARA AÇILDI
Uzun zamandır oyun pazarında yer almayı planlandıklarını belirten Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay da içerik ve oyun dünyası gibi birbiriyle uyumlu iki sektörün bir araya gelmesinin öneminin altını çizerek, “Türkiye’de üretilen iki yerel içeriğin global pazarlara ihraç edilmesi, hem kültürel hem de teknolojik alanda bu topraklardan çıkan önemli bir başarı öyküsü olarak tarihe geçecek. Ay Yapım için bu bir ilk adımdır, bundan sonra da oyun dünyasına yönelik projelerimiz olacak” dedi.
‘OYUN KARAKTERİNE DÖNÜŞMEK HEYECAN VERİCİ’
Çukur’un sevilen karakterlerinden Cumali Koçovalı’yı canlandıran Necip Memili de, “Zula’nın tüm Türkiye’de milyonlarca insan tarafından keyifle oynanan bir oyun olduğunu biliyorum. Bu nedenle bu projenin parçası olmak, dizideki canlandırdığım karakterin bir oyun karakterine dönüşmesiyle bir ilke imza atmak gerçekten heyecan verici. Hayranlarımız artık diziyi izlemekle kalmayıp, Zula içinde kendi Çukur maceralarını da yaşayabilecekler” ifadelerini kullandı.
Azer Kurtuluş’u canlandıran Cihangir Ceyhan ise şunları söyledi: “Küçüklüğümde atari salonlarında çok vakit geçirdim. Bu nedenle bir oyun karakterine hayat vermek ve Zula oyuncularının oyun deneyiminin bir parçası olmak bana müthiş geliyor. Dizideki heyecan oyunda da devam edecek, dizinin hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki takipçileri Zula ile Çukur heyecanını her an yaşayabilecekler.”
35 KİŞİLİK EKİP, 3 AY BOYUNCA ÇALIŞTI
Çukur’un “Cumali Koçovalı” ve “Azer Kurtuluş” karakterleri, InGame Group çatısı altında yer alan ve tamamen Türk mühendislerden oluşan Madbyte Games ekibinin 3 aylık detaylı geliştirme süreci sonunda ortaya çıktı. Geliştirmelerine harita ile eş zamanlı olarak başlanan dizinin iki karakteri için yeni hikayeler oluşturuldu. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan proje için 35 kişilik bir ekip çalıştı.
SESLENDİRMELER İÇİN STÜDYOYA GİRDİLER
Proje kapsamında oyun deneyiminin önemli bir parçası olan telsiz mesajları konusunda da bir ilke imza atıldı. Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş karakterleri kendi seslerinden oluşan telsiz mesajlarıyla oyuna dahil edildi. Bu mesajların oluşturulması için oyuncular Necip Memili ve Cihangir Ceyhan stüdyoya girerek seslendirmeleri yaptı.
Zula'da kendine yer bulan Azer ve Cumali’nin oyundaki hikayeleri ise şöyle: “Kardeşlerinin Çukur nedeniyle öldüğünü düşünen Azer, İstanbul’un gözde semtlerinden Çukur’u ele geçirmeyi kafasına koymuştur. Azer, saldırılarında sık sık Cumali Koçovalı ile karşı karşıya gelecektir. Çukur’un kontrolsüz gücü diyebileceğimiz, içgüdüleriyle hareket eden Cumali Koçovalı, mahallesini korumak için her şeyi yapacaktır. Dizinin deli fişek karakteri Cumali, Azer’in Çukur’a amansız saldırılarına dur diyebilecek mi?”
BİR AYDA 750 BİN OYUNCUYA ULAŞTI
InGame Group’un verdiği bilgiye göre Zula’da Çukur Haritası’nın yayınlandığı tarihten itibaren 750 binden fazla oyuncu, Zula rekabeti ve heyecanı için Çukur sokaklarını tercih etti. Zula’da Çukur Mahallesi “Ölüm Maçı Haritası” (Team Death Match) olarak yer alıyor.
Oyuncular silahlarını “Çukur Serisi” ve “Çukur Nadir Desenleri” ile özelleştirip, Çukur heyecanına dahil oluyor. Zula Çukur Haritası’nın yanı sıra, yeni sezonda Çukur için hazırlanan özel spreyler de yer alıyor.
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