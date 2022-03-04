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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 4 Mart 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz’de 15 bin TL’yi kim kazandı?

4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu ?

Tv 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de final heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların haftalık total puanlarının açıklanmasının ardından yarışmanın birincisi belli oluyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

04.03.2022 - 16:43 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 5. gün heyecanı yaşanıyor. Serdar Karakoç, Esmehan Gökçe Öztekin, Hatice Bilman, Gülderen Kaya ve Seda Meral’in kozlarını paylaştığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kazananı haftalık puanların açıklanmasının ardından belli oluyor. Haftanın en yüksek puanını alan isim 15 bin TL öldülün sahibi oluyor. Peki, 4 Mart Zuhal Topal'la Yemektyiz’de birinci kim oldu?

  • ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ PROGRAMINDA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    4 Mart Zuhal Topal’la programının birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi 5. gün yarışmacısı Seda Meral’in puanlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

  • Haftanın yarışmacıları

    1.gün yarışmacısı Serdar Karakoç

    2.gün yarışmacısı Esmehan Gökçe Öztekin

    3.gün yarışmacısı Hatice Bilman

    4.gün yarışmacısı Gülderen Kaya

    5.gün yarışmacısı Seda Meral

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