Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 5. gün heyecanı yaşanıyor. Serdar Karakoç, Esmehan Gökçe Öztekin, Hatice Bilman, Gülderen Kaya ve Seda Meral’in kozlarını paylaştığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kazananı haftalık puanların açıklanmasının ardından belli oluyor. Haftanın en yüksek puanını alan isim 15 bin TL öldülün sahibi oluyor. Peki, 4 Mart Zuhal Topal'la Yemektyiz’de birinci kim oldu?