'Her konserde binlerce lira harcayıp kostüm yaptırmanın alemi yok!'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, önceki gün Beşiktaş'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Salonda masalar sosyal mesafeye göre hazırlanmasının üzerine Olcay, "Mesafeliyiz, kalpler mesafeli olmasın." diyerek konserine başladı.
"SAHNE KIYAFETLERİNİ 4-5 KERE GİYMEMİZ GEREKİYOR"
Sahne programında iki kostüm giyen 64 yaşındaki şarkıcı, bir yeni bir de üç yıl önce hazırlanan elbiseyi giymeyi tercih etti. "Bir kıyafeti en az 4-5 kez giymeliyiz." diyen Zuhal Olcay, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
Sahne kıyafetlerine bu kadar çok para harcamak yerine, kostümleri defalarca kullanmak zorundayız. Hem maddi olarak hem de dünya gezegenine saygı gereği bunu yapmamız gerekiyor. Her konserde binlerce lira harcayıp kostümler yaptırmanın hiçbir alemi yok! Popüler kültür; kıyafetiyle ve sahne performansıyla tabii ki bir bütün. Performansımızın içinde o kıyafet de konuşulması gereken bir şey ama; günümüz dünyasında bu konuda daha tutumlu, daha dikkatli olmamız gerekiyor.
Bir kıyafeti az 4-5 kere giymemiz, o 4-5 kereden sonra da o kıyafetin bazı yerlerini değiştirerek belki 4-5 kez daha giymeliyiz. Bir kumaşın beyaza boyanmasında korkunç litrelerce su gidiyor. Nasıl ki evimizdeki musluğu gerektiği zaman açıp kapatıyoruz, bu da aynı mantık. Bizim de sahnede kıyafetlerimiz konusunda böyle olmamız gerekiyor.
ANGELİNE JOLİE DE ELBİSESİNİ YILLAR SONRA KIZINA GİYDİRDİ
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin kızı Zahara, annesinin başrolünde yer aldığı 'Eternals' galasında Jolie'nin 2014 Oscar Töreni'nde boy gösterdiği elbiseyi giymişti. Zuhal Olcay, "Angelina Jolie elbisesini yıllar sonra kızına giydirdi. Bu bir farkındalık. Bunu gündeme getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.
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