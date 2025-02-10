Zuhal Olcay'dan 14 Şubat konseri

Türk müziğinin en özel seslerinden Zuhal Olcay, bir kez daha DasDas Sahne’de dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı 14 Şubat Cuma akşamı, Sevgililer Günü'nden DasDas’ta en özel şarkılarıyla hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atacak. Konserin biletleri mobilet.com'da satışa çıktı.

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