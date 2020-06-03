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Sosyal medya platformu Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerine 'şiddeti yüceltiyor' uyarısı koymasının ardından başlayan tartışmalar Facebook'da bir iç çatışmaya neden oldu.

Facebook Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Twitter'ın attığı bu adımın ardından şirketinin Trump'ın mesajlarına müdahale etmeyeceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Zuckerberg'in yanlış bir karar aldığını düşünen birçok Facebook çalışanı pazartesi günü iş bırakma eylemi düzenledi.

Bu eylem ise Zuckerberg'e geri adım attırmadı. Zuckerberg çalışanlarıyla gerçekleştirdiği video konferansta detaylı incelemeler sonucu Facebook'un Trump'ın mesajlarına müdahale etmek için bir neden bulmadığını vurguladı.

Zuckerberg'in bu duruşu bazı Facebook çalışanlarını daha da sinirlendirdi. Facebook'ta arayüz mühendisi olarak görev yapan Brandon Dail konuyla ilgili Twitter üzerinden yayımladığı mesajında "Yönetim kadrosunun yanımızda olmadığı çok açık" ifadelerini kullandı.

'YAĞMA BAŞLARSA ATEŞ EDİLMEYE BAŞLANIR'

Geçtiğimiz hafta Trump, ABD'de yaşanan protestolarla ilgili attığı tweetinde "Yağma başlarsa, ateş edilmeye başlanır" ifadelerini kullanmıştı. Twitter söz konusu uyarıyı bu tweet için kullandı. Facebook ise platformunda yayımlanan aynı mesaja müdahale etmeme kararı aldı.

Bunun üzerine bazı Facebook çalışanları tepki olarak istifa etti. İstifa dedenlerden yazılım mühendisi Timothy Aveni bu kararıyla ilgili olarak "Mark her zaman şiddete teşvik eden paylaşımların kırmızı çizgisi olduğunu söylüyordu. Cuma günü bize bunun bir yalan olduğunu gösterdi. Facebook Trump'ın paylaşımlarına karşı harekete geçmemek için mazeret üzerine mazeret üretmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.