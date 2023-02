AMADEUS // 6 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 19.30 ve 20.30

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesi Amadeus yeni sezon temsillerine devam ediyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile tiyatroseverlerle buluşan oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) paylaşıyor.

SİDİKLİ KASABASI MÜZİKALİ // 6 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Tony Ödüllü Broadway müzikali Sidikli Kasabası Müzikali 27 kişilik kadrosuyla sezon boyunca sahnede. Greg Kotis ve Mark Hollman'ın kaleme aldığı müzikali Kayhan Berkin yönetiyor. Settar Tanrıöğen ve Füsun Demirel gibi isimleri bir araya getiren müzikalde aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Şefi Murat Kodallı önderliğinde canlı orkestra da yer almakta.

EVLİLİKTEN SAHNELER // 7-9 ŞUBAT // %100 STUDIO // 20.30

Johan ve Marianne 10. evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan iki çocuk sahibi mutlu bir çifttir. Her şey her an planlı, her gün olması gerektiği gibidir. Her evli çift gibi bazı sorunlar yaşar, bu sorunları karşılıklı oturup konuşup mantıklı bir şekilde çözüp hayatlarına devam ederler. Ama yavaş yavaş karşılaştıkları sorunları eski yöntemlerle çözemediklerini fark ederler, kurdukları günlük planlar da aynı mükemmellikte işlememektedir. Ne yapacaklar? Gerçeklerle yüzleşebilecekler mi? Bu yüzleşmeyi nasıl karşılayacaklar? "İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?" "Aile nedir?" "Şefkat nedir?" "Aşk nedir ne değildir?" sorularına yanıt arayan Ingmar Bergman'ın kült filminden Kayhan Berkin tarafından tiyatroya uyarlanan ve Ece Dizdar, Öner Erkan, Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ile Naz Buhşem'in rol aldığı Evlilikten Sahneler seyirciyi, bu çiftin başına gelenleri yakından izlemeye davet ediyor.

LUDOVICO EINAUDI- UNDERWATER TOUR // 7-8 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Günümüzün en büyük bestecilerinden ve piyanistlerinden biri olan, Ludovico Einaudi, Underwater Tour kapsamında iki gece üst üste sahne almaya hazırlanıyor. 8 Şubat akşamı gerçekleşecek konserin biletlerinin konsere aylar kala tükenmesinin ardından yoğun istek üzerine Ludovico Einaudi, 7 Şubat akşamı da Turkcell Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşuyor.

ÖMER HARMANKAYA STAND UP // 7 ŞUBAT // touché // 21.00

Paleolitik çağları post apokaliptik dünyalara büküp size alfalığınızı sorgulatacak bir şov. Ömer Harmankaya, 7 Şubat'ta touché'de seyircileriyle buluşuyor.

UNFORGETTABLES BY CEMİL // 8 ŞUBAT // touché // 21.00

Başarılı yorumcu Cemil Sağyaşar, dünya müziğinde unutulmayan şarkılardan film melodilerine, Frank Sinatra'dan Tom Jones'a, Nat King Cole'dan Andy Williams'a uzanan bir genişlikte eşsiz ve zamansız şarkılardan oluşan projesi Unforgettables by Cemil ile sezon boyunca dinleyicilerle buluşuyor.

KUM ZAMBAKLARI // 8 ŞUBAT // %100 STUDIO // 19.00-21.00

Kum Zambakları insanlık tarihi boyunca çözülemeyen kadın erkek ilişkisini hem gerçek hem ironik hem de şiirsel boyutlarıyla ele alarak seyirciyi bir yolculuğa çıkarıyor. Tutkulu bir aşkın şiirselliğinin ve ruhları dans ettiren müziklerin yan yana geldiği bu oyun modern şehir hayatının içinde sıkışmış evli bir çiftin ilişki sürecine tanıklık etmemizi sağlıyor.

BİFO & VALERİY SOKOLOV// 9 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

BİFO, sezonun en dikkat çekici programlarından birinde 'zorluk tanımayan kemancı' Valeriy Sokolov'u konuk ediyor. Parlak tekniği ve detayları atlamayan titiz yorumu ile başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen sahnelerinde ilgi ile izlenen Sokolov, Türkiye'yi ilk kez 2007 yılında, henüz 20 yaşında ziyaret etmiş ve dinleyicilerini büyülemişti. Aram Khachaturian'ın Re Minör keman konçertosunun seslendirileceği konserde BİFO, incelikli tekniği ile büyük beğeni toplayan Belçikalı orkestra şefi Karel Deseure'nin yönetiminde Hector Berlioz'un başyapıtı Fantastik Senfoni ile huzurlarınızda olacak

OZAN MUSLUOĞLU QUARTET TUNES OF TUNE ÖTENEL // 10 ŞUBAT // touché // 21.00

Caz sahnesinin aranan müzisyenlerinden oluşan Ozan Musluoğlu Quintet, 10 Şubat akşamı sahne alıyor.

LOKALİZE: BİRKAN NASUHOĞLU // 10 ŞUBAT // %100 STUDIO // 21.00

Birkan Nasuhoğlu, 2017 yılında yayınladığı Varsa Yoksa parçasıyla başladığı solo kariyerinde 'folk' müziğinden izler taşıyan güçlü şarkı sözleri ve besteleriyle ön plana çıktı. Bi' Fazla, Anlat Ona, Diken gibi milyonlarca dinlenmeye ulaşan parçaların sahibi olan müzisyen; Gökhan Türkmen, Elçin Orçun, Dilhan Şeşen gibi başarılı isimlerle de ortak çalışmalar yayınladı. Nasuhoğlu; şarkı sözlerinde olduğu gibi kayıt sürecinde de müziğinin olabildiğince samimi ve yalın olmasına özen gösteriyor. Yerli sahnenin sevilen isimlerinden Birkan Nasuhoğlu, 10 Şubat akşamı Lokalize Serisi kapsamında izleyicileriyle buluşuyor.

KARSU // 10 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Yazdığı Türkçe şarkıları büyük ilgi gören, 'Plays Atlantic Records' adlı projesiyle 40'tan fazla salonda konser vererek dünyanın en önemli sahnelerinde ve organizasyonlarında sahne alan şarkıcı, piyanist, besteci ve söz yazarı Karsu; caz, blues, funk ve elektronik müziği modern sound'larla harmanladığı performansını dinleyicileriyle buluşturuyor.

Karsu, 10 Şubat Cuma akşamı saat 21:00'de konser gerçekleştirecek.

KÜHEYLAN // 10 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Amadeus'un oyun yazarı Peter Shaffer'ın gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulayıp kaleme aldığı, Broadway'de 1200 kez sahnelenen Tony ödüllü başyapıtı Küheylan, Barış Erdenk rejisi ile sahneye taşınıyor. Başrollerini Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer'in üstlendiği efsanevi oyun, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile seyirciyle buluşuyor.