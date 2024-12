Zorlu PSM'de 2025'in ilk konseri İstanbul Klasik'ten

MAĞRUR FİL ÖLÜLERİ // 30 ARALIK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Semaver Kumpanya’nın romantik oyunu “Mağrur Fil Ölüleri”, akıcı rejisi ve temposu yüksek oyunculuklarıyla izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

DİSKO TOPU // 30 ARALIK // %100 STUDIO // 20.30

Tiyatro.iN’nin yeni oyunu “Müfettişler”, garip akımının yaratıcılarından Melih Cevdet Anday’ın 1972’de yazdığı uyumsuz dört oyunundan biridir. Oyun, Melih Cevdet Anday külliyatı içerisinde, yeni bir tiyatro metni yazımı ve anlatımı bağlamında büyük bir öneme ve önceliğe sahiptir. Her ne kadar “uyumsuz” görünse de aslında net bir fikir üzerine kurulmuştur. Modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin insanlarda yarattığı kutuplaşma, sıkışmışlık ve çözümsüzlük hissine dikkat çeker. Ancak daha yaşanası ve eşit bir dünyanın mümkün olabileceğini ve insanın özgürce yaşayabileceği bir dünya için eyleme geçmek üzere olduğunu müjdeler. Bu eylem, bir sonuç, bir zafer ya da herhangi bir duyguyu temsil etmek zorunda değildir. Eylemin kendisi, hayal edileni elbet bir gün doğuracaktır. Tiyatro.iN’nin yeni oyunu “Müfettişler” 3 Ocak akşamı Zorlu PSM’de!

En İyi Film dahil 7 dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesine uyarlandığı aynı ismi taşıyan oyunu, yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çekiyor. Sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan Aşık Shakespeare, Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadrosu ile Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı Aşık Shakespeare, sıra dışı rejisi ile sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek.

KEL DİVA // 5 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı “Kel Diva”, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.