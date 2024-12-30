Zorlu PSM'de 2025'in ilk konseri İstanbul Klasik'ten

MAĞRUR FİL ÖLÜLERİ // 30 ARALIK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Semaver Kumpanya’nın romantik oyunu “Mağrur Fil Ölüleri”, akıcı rejisi ve temposu yüksek oyunculuklarıyla izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

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DİSKO TOPU // 30 ARALIK // %100 STUDIO // 20.30

17. yaş gününde aldığı gizemli bir zarf, bir kadını yeni bir hayata sürüklüyor. Kendini “Burası benim evim” dediği bir yerde bulan kadın, kısa süre sonra “Küçük” adını verdiği bebeği dünyaya getiriyor. Artık yalnız değil. Ancak toplumun karmaşık düzeni, hayatta kalmak için mücadele etmesini gerektiriyor. Disko Topu, yaşamı farklı bir gözle deneyimleyen bir insanın çarpıcı hikayesini izleyicilere sunuyor.

REKLAM AFİFE // 2-3 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Kia'nın sunduğu Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla yeni sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, kendini feda etmen gerek.” "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife. Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası olan “Afife”, sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

MÜFETTİŞLER // 3 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 REKLAM Tiyatro.iN’nin yeni oyunu “Müfettişler”, garip akımının yaratıcılarından Melih Cevdet Anday’ın 1972’de yazdığı uyumsuz dört oyunundan biridir. Oyun, Melih Cevdet Anday külliyatı içerisinde, yeni bir tiyatro metni yazımı ve anlatımı bağlamında büyük bir öneme ve önceliğe sahiptir. Her ne kadar “uyumsuz” görünse de aslında net bir fikir üzerine kurulmuştur. Modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin insanlarda yarattığı kutuplaşma, sıkışmışlık ve çözümsüzlük hissine dikkat çeker. Ancak daha yaşanası ve eşit bir dünyanın mümkün olabileceğini ve insanın özgürce yaşayabileceği bir dünya için eyleme geçmek üzere olduğunu müjdeler. Bu eylem, bir sonuç, bir zafer ya da herhangi bir duyguyu temsil etmek zorunda değildir. Eylemin kendisi, hayal edileni elbet bir gün doğuracaktır. Tiyatro.iN’nin yeni oyunu “Müfettişler” 3 Ocak akşamı Zorlu PSM’de!

VERONA ÇIKMAZI // 3 OCAK // %100 STUDIO // 20.30 Aşkları yüzünden ölenlerin ölümsüz hikayesi! Yüzyıllar boyu bilinen iki talihsiz sevgilinin yürekleri parçalayan bu klasik aşk hikayesini anlatmak ne kadar zor olabilir ki? Verona Çıkmazı, 90’lar Türkçe Pop ile aşkın güzel kahkahalarını seyircisi ile Zorlu PSM’de buluşturuyor. CİMRİ // 4 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Semaver Kumpanya, Moliere'in ünlü eseri "Cimri” oyununu, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla 7 sezondur kapalı gişe sahneliyor. İSTANBUL KLASİK İLE YENİ YIL KONSERİ // 4 OCAK // TURKCELL SAHNESİ// 21.00 .png Dinleyiciler Tchaikovsky’den Rodriguez’e klasik müziğin büyük ustalarının eserlerini dinlerken bir yandan da Star Wars, Titanic gibi modern yapıtların unutulmaz müziklerinin İstanbul Klasik yorumuyla karşılaşacak. Șef Oleksandr Samoylenko’nun yönetimindeki İstanbul Klasik, açılışını 4 Ocak’ta Zorlu PSMTurkcell Sahnesi’nde yapıyor ve tüm misafirlerini beklentilerini yüksek tutmaya davet ediyor.

REKLAM AŞIK SHAKESPEARE // 5 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 En İyi Film dahil 7 dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesine uyarlandığı aynı ismi taşıyan oyunu, yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çekiyor. Sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan Aşık Shakespeare, Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadrosu ile Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı Aşık Shakespeare, sıra dışı rejisi ile sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek.

KEL DİVA // 5 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı “Kel Diva”, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 5 OCAK // touché by N Kolay // 21.00 Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Zorlu PSM touché by N Kolay’da bekliyor.