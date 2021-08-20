Açıldığı günden bu yana milyonlarca sanatsevere ulaşan Zorlu PSM, bu yıl #dünyandeğişsin mottosuyla 17 Eylül’de 9. sezonuna başlıyor. Caz ve Flamenko’yu bir araya getirdiği tarzı, buğulu sesi ve etkileyici yorumuyla dünyaca ünlü sanatçı Buika, İsveçli koreograf Johan Inger’in Bizet’in ikonik eserini yorumladığı Compañía Nacional de Danza de España’nın ödüllü dans gösterisi “Carmen” ve olağanüstü sesiyle çağımızın en muhteşem tenorlarından Rolando Villazón ve neslinin en heyecan verici genç sopranolarından Fatma Said’in, Cemi’i Can Deliorman’ın şefliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirecekleri unutulmayacak performans, Eylül ayında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverle buluşacak.

Buika

Dünya Müziği, Caz, Flamenko şarkılar…

İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi Buika, 17 Eylül’de Zorlu PSM’de, uzun bir aradan sonra Türkiye’deki hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. Dünya müziğine kendine özgü yorumuyla yepyeni bir tarz getiren ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan İspanyol sanatçı Buika, buğulu sesi ve etkileyici yorumuyla ilk kez Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak. Sahnedeki tutkulu performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Buika, kariyeri boyunca Reggae, Ragga, Flamenko, R&B, Afrobeat ve Gospel’i muhteşem bir şekilde harmanlarken, önceki çalışmalarında da Flamenko ile cazı bir araya getirdiği tarzı ile Flamenko’yu farklı boyutlara taşıdı. İçinden geldiği gibi şarkı yazan ve kaybedilen aşklara ithafen şarkılar söyleyen Buika, NPR tarafından dünyanın “50 En Büyük Sesi”nden biri olarak gösteriliyor. Son olarak Carlos Santana’nın “Africa Speaks” adlı son albümünde, Carlos Santana'nın akorları eşliğinde müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan Buika, önümüzdeki günlerde yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Buika, 17 Eylül akşamı hayranlarına yepyeni şarkılarını da seslendireceği muhteşem bir müzik şöleni yaşatacak.

Carmen’in tutku dolu hikayesinin heyecan verici ve çağdaş bir dans yorumu



İspanya’nın önde gelen çağdaş dans topluğu Compañía Nacional de Danza de España’nın Johan Inger imzalı, Benois de la Danse ödüllü Carmen dans gösterisi 24-25 Eylül tarihlerinde ilk kez Türkiye’de Zorlu PSM sahnesinde olacak. Dünyaca ünlü koreograf Johan Inger'in genç bir izleyicinin gözünden dünyanın en popüler operası Carmen’i yenilikçi bakış açısıyla yorumladığı gösteri, benzersiz bir seyir deneyimi sunuyor. Bizet’in ikonik eseri Carmen'in bu yeni uyarlamasının kavramsal temelini, güçlü bir görselliğin yanı sıra net form ve figürlerin yer aldığı sade ve açık bir sahne oluşturuyor. Kurulduğu 1979 yılından bu yana, İspanya’yı uluslararası dans dünyasında temsil eden Compañía Nacional de Danza de España, yıllar içinde İspanyol kültürel ve folklorik köklerine dayanan kendine özgü kimliğini korurken, klasik bale ilkelerinden vazgeçmeden daha çağdaş bir tarza doğru evirilerek dans dünyası içinde dikkat çekici bir yer edindi. Dans dünyasının yıldız isimlerinden Joaquín De Luz’ün sanat yönetmenliğinde, Compañía Nacional de Danza de España dansçılarının göz alıcı performansı, Curt Allen Wilmer tarafından tasarlanan set ve İspanyol moda tasarımcısı David Delfín'in zarif kostümleri ile zamansız bir anlatının da temellerini atıyor.

Olağanüstü bir ses, tutkulu yorumlar ve zarafet dolu bir klasik müzik ziyafeti

Olağanüstü sesiyle çağımızın en muhteşem tenorlarından Rolando Villazón ve neslinin en heyecan verici genç sopranolarından §, unutulmayacak bir klasik müzik ziyafetiyle ilk kez Türkiye’de Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyanın en prestijli opera evleri ve orkestralarıyla gerçekleştirdiği benzersiz ve etkileyici performansları sayesinde, müzik dünyasının en sevilen yıldızlarından biri olan Rolando Villazó, günümüzün önde gelen tenorlarından biri olarak biliniyor. Milano'daki prestijli Accademia del Teatro alla Scala’dan mezun olmasının ardından, burada sahneye çıkan ilk Mısırlı olarak da adını şimdiden tarihe yazdıran Fatma Said, müzisyen kimliğinin yanı sıra ülkesi Mısır’ın kültür elçisi olarak da tanınıyor. Tutku dolu yorumlarıyla opera dünyasının “süper starı” olarak adlandırılan Rolando Villazón ve zarafeti, sahne duruşu, genç yaşına karşın usta yorumuyla dikkat çeken Fatma Said’e, Cemi’i Can Deliorman şefliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konser, 30 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Fatma Said