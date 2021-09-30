Zorlu Holding’in kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’in ikinci döngüsünde yatırım alan üç takım, Be Right Back, Geliverio ve Ne Ekersen oldu.
Yapılan açıklamaya göre, 8 aylık bir maratonu bitiren takımlar, girişim yolculuklarına Zorlu Holding’in yüzde 25 ortaklığında birer start-up olarak devam edecek. Ortaklık kapsamında Zorlu Holding’den hukuk, muhasebe, insan kaynakları, finans, iletişim gibi başlıklarda destek alacak ekiplere 500 bin TL yatırım yapılacak.
Parlak Bi’Fikir programının Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 yolculuğunda dönüştürücü rol üstlendiğine vurgu yapan Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, "Ortak akıldan, kolektif çalışma prensiplerinden beslenen, esneklik çeviklik ilkeleriyle uyum kapasitesi yüksek bir kurum kültürünü güçlendirmek adına zemin açmaya devam edeceğiz. Yatırım yaptığımız kurumumuzdan çıkan yeni girişimler, direkt sektörlerimizle ilintili de olmayabiliyor. Bunu da grubumuz adına yeni iş alanlarını tecrübe etmemizi kolaylaştıran, aynı zamanda toplumsal, çevresel sorunlara yanıt veren etki yatırımcılığı bakış açısıyla da değerlendiriyoruz. Yatırım portföyümüzde her geçen gün bu yaklaşıma paralel gelişiyor" dedi.
Parlak Bi’Fikir ile inovasyonu bir iş yapış biçimi haline getirerek sadece yatırım alan takımların değil uzun dönemde tüm Zorlu Grubu’nun dahil olduğu bir değişim ve dönüşüm sürecini başlattıklarını dile getiren Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, "Kurum içi girişimcilikle start-up modelini Zorlu Holding içerisine taşımaya başladık. Birlikte öğrenip birlikte dönüşerek Zorlu Grubu’nda sistem temelli, köklü bir dönüşümü gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. Kurumsal reflekslerimizden sıyrılarak, sürekli inovasyon düşüncesiyle hareket ederek ve girişimci bakış açısını içselleştirerek bir start-up gibi davranmayı öğreniyoruz" diye konuştu.
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