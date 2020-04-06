Reuters

Şirket Cuma akşamı KAP yaptığı açıklamaya göre Zorlu Yenilenebilir Enerji adındaki yeni şirketin 1.045 milyar lira sermayesi olacak ve bu şirket Zorlu Jeotermal Enerji, Zorlu Doğal ve Rotor Elektrik Üretim'in tamamına sahip olacak. Zorlu Enerji yeni şirketin tamamına sahip olacak.