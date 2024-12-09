Zorlu Enerji'nin yeni CEO'su Elif Yener oldu

Zorlu Grubu bünyesinde 2011 yılından bu yana farklı yönetim kademelerinde sorumluluk üstlenen Yener görevini, son 8 yılı Zorlu Enerji CEO'luğu olmak üzere Zorlu Grubu içinde 25 yıla yakın süre önemli görevler yürüten İbrahim Sinan Ak'tan devralacak.

BloombergHT'de yer alan habere göre Zorlu Enerji'ye 2014 yılında katılmasının ardından sırasıyla Mali İşler Grup Müdürü ve Mali İşler Direktörü olarak görev alan ve 2019 yılından bu yana Zorlu Enerji Mali İşler Genel Müdürü rolünü başarıyla yürüten Yener, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla da Zorlu Enerji'de CEO’luk görevini üstlenecek.

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Zorlu Enerji'nin ilk kadın CEO'su Elif Yener oldu Konuyla ilgili açıklama yapan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, "2000 yılından bu yana yol arkadaşlığı yaptığımız, 8 yıl boyunca CEO’luk görevini üstlendiği Zorlu Enerji’de yaşanan büyük dönüşüme önemli katkılar sunan İbrahim Sinan Ak’a, yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı için teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum" dedi.

Elif Yener’in bu göreve atanmasının, kendisinin uzun yıllara dayanan güçlü liderliği ve Zorlu Grubu’nun stratejik iş hedeflerinin yanı sıra Grubun çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımının, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme konusundaki kararlılığının da bir yansıması olduğunu ifade eden Köksal, şunları söyledi:

"Elif Yener'i yeni görevinden dolayı kutluyor, öncelikle Zorlu Enerji’nin ilk kadın CEO’su olması sebebiyle bu değişimin Grubumuz için büyük önem taşıdığının altını çizmek istiyorum. Uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Yener’in, mali işler alanındaki başarılı kariyeri ve liderlik becerileriyle hem şirketimizde hem de enerji sektöründe önemli değişimlerin öncülüğünü üstleneceğine inancım tam. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimizin ilk günden bu yana liderlerinden biri olan Yener’in stratejik düşünme yeteneği, yenilikçi yaklaşımları ile tüm kadın çalışma arkadaşlarımıza da ilham vereceğine, şirketimizi daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe taşıyacağına gönülden inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, bu görev değişikliğinin kendisine ve Grubumuza nice başarılar getirmesini temenni ediyorum. Yener’in görevi devraldığı İbrahim Sinan Ak’a Grubumuza bugüne kadar sunduğu kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor; kendisine sağlık ve başarılarla dolu yeni bir dönem diliyorum" dedi.