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2013 yılının Eylül ayında hizmete giren ve 10 bin metrekare alanda faaliyet gösteren moda mağazası Beymen Zorlu Center'in, 40 milyon TL’ye yaklaşan yatırım ile bin 750 metrekare daha büyüdüğü açıklandı.

Mağazada gerçekleştirilen yüzde 20 büyüme sonrası, Beymen Grup Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun da Beymen Zorlu Center büyüme projesi dahilinde genişlemeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, yerel ve global sanatçıların eserlerinin, Kişisel Stil Danışmanlığı servisine ayrılan Beymen Privé VIP alanlarında ve mağaza genelinde sergileneceği bilgisi verildi.

2022 yılı boyunca yatırımlara devam edeceklerini açıklayan Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı, "2022 yılı boyunca yeni mağaza açılışlarımızın yanı sıra, zamanın ruhunu yansıtan sosyal yaşam alanları olarak konumlandırdığımız mevcut mağazalarımızdaki büyüme ve yenileme çalışmalarımıza da devam ediyor olacağız. Yıla en büyük ve en yüksek cirolu mağazamız olan Beymen Zorlu Center’ın büyüme projesi ile başladık. 2023’te 10'uncu yılını kutlayacak olan Beymen Zorlu Center, bu proje ile yüzde 20 daha büyürken, deneyim odaklı mağazacılık yaklaşımı ve restoranları ile bir yaşam biçimi sunuyor" dedi.