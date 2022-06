Zor ölüm 3 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Zor ölüm 3 (Die Hard with a Vengeance) filmi ne zaman vizyona girdi?

1995 yılında vizyona giren Zor Ölüm 3 bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Zor Ölüm 3 filmini izlemek isteyenler filmin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki Zor ölüm 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Zor ölüm 3 (Die Hard with a Vengeance) filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

ZOR ÖLÜM: 3 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Raymond - Aldis Hodge

Dexter's friend - Edwin Hodge

Dr. Fred Schiller - Stephen Pearlman

Sharon Washington - Bill Jarvis

Michael Cristofer - Wanda Shepard

Phyllis Yvonne Stickney - Felix Little

John C. Vennema - John Doman

Berndt - T. Alloy Langenfeld

Patrick Borriello - Kent Faulcon

Larry Griffith - Gerry Becker

Daryl Edwards - Drew Nelson

Greek Deli Proprietor - Michael Tadross

Federal Reserve Guard - John Hoyt

Arab Cabbie - Aasif Mandvi

.

ZOR ÖLÜM: 3 FİLMİNİN KONUSU

New York’lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele etmektedir. Simon tarafından şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş bombaları bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane’e, Harlem’de tanıştığı sinirli dükkan sahibi Zeus da yardımcı olacaktır.